He Tirohanga Hurihuri: Te Huranga i te Kepler-385 Seven-Planet System

Ko nga whakakitenga whakamiharo kua puta mai i te hohonutanga o nga korero i kohia e te karu atea a Kepler kua reti a NASA, e whakamarama ana i te punaha whakamiharo o nga aorangi wera e whitu. Ko te mea e wehe ke ai enei tinana tiretiera ko to ratou kaha ki te whakamau i te nui o te wera nui mai i to ratau whetu manaaki, nui atu i nga mea katoa e pa ana ki nga aorangi i roto i to tatou punaha solar. Ko tetahi atu mea whakamiharo ko te rahi o enei aorangi—he nui ake i te whenua engari he iti ake i a Neptune.

Ko tenei punaha, e tika ana te ingoa ko Kepler-385, tetahi o nga punaha aorangi kua mohiohia, neke atu i te ono nga aorangi kua whakamanahia, he kaitono aorangi ranei. He urunga rongonui i roto i te raarangi hou a Kepler, e whakanui ana i te tata ki te 4,400 nga kaitono aorangi, tae atu ki te 700 nga punaha aorangi maha.

Ko Jack Lissauer, he kaiputaiao rangahau i te Whare Rangahau Ames o NASA, me te kaituhi matua o te tuhinga rangahau e pa ana ki te taitara "Whakahouhia o nga Kaitono Planet Kepler: Arotahi ki te Tika me nga Wa Orbital," e whakaatu ana koinei te rarangi tino tika o nga kaitono aorangi o Kepler. me o ratou rawa i whakaemihia tae noa ki tenei ra. Ka whakanuia e ia te hiranga o tenei raarangi, e kii ana ka taea e nga kaitirotiro arorangi te whakanui ake i o raatau maaramatanga ki nga ahuatanga o nga exoplanets.

Ko te whetu rite te ra i te puku o te punaha Kepler-385 ka whiti ake i to tatou ake ra, he 10% te rahi ake me te 5% te wera ake. E rua nga aorangi toka o roto he iti te rahi ake i a Papa, a he ahua angiangi kei a ia. He rahi ake nga aorangi o waho e rima, he tata ki te rua te roa o te awhiowhio o Papatuanuku, a ko te whakaaro ka uru ki roto i nga hau matotoru.

Ko nga korero matawhānui mo nga taonga o te punaha Kepler-385 e whakaatuhia ana i roto i tenei rangahau e korero ana mo te kounga o te raarangi exoplanet hou. Ahakoa i arotahi nga putumōhio a Kepler o mua ki te whakaputa i nga rarangi e ine ana i te nui o nga aorangi huri noa i nga punaha whetu, ko te whainga o tenei rangahau ki te whakaputa i tetahi rarangi matawhānui me nga korero tika mo ia punaha, ka taea nga kitenga whakamiharo penei i a Kepler-385.

FAQ:

P: E hia nga aorangi kei roto i te punaha Kepler-385?

A: Ko te punaha Kepler-385 e whitu nga aorangi.

P: He nui ake, he iti ake ranei enei aorangi i te Ao?

A: He nui ake i te whenua engari he iti ake i a Neptune.

P: He pehea te tika o te raarangi hou o nga exoplanets?

A: Ko te raarangi hou te kohinga tino tika o nga kaitono aorangi o Kepler me o raatau taonga tae noa ki tenei ra.

P: He aha te kaupapa matua o te rangahau rangahau?

A: Ko te whainga o te rangahau ki te whakarato korero matawhānui me te tika mo ia punaha aorangi i roto i te raarangi.

P: I te wa i mutu ai te mahi a te karu atea a Kepler?

A: Ko nga tirohanga tuatahi a Kepler i mutu i te tau 2013 i muri mai ka haere tonu tana misioni roa, e kiia nei ko K2, tae noa ki te tau 2018.