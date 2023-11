Nga Maaramatanga Hou mo te punaha Planetary a Kepler-385

Kei te piki haere tonu to maatau mohiotanga ki nga punaha aorangi i tua atu o to maatau punaha solar i te mea ka puta mai nga kitenga o te karu atea a Kepler a NASA. Ko te mea hou i kitea ko te punaha Kepler-385, e whitu nga aorangi whakahirahira me nga ahuatanga ahurei.

Ko tetahi ahuatanga motuhake o tenei punaha ko te wera nui e pa ana ki ia aorangi. Ka kaukauhia ki te wera nui mai i to ratau whetu manaaki, ka nui ake enei aorangi i roto i to tatou punaha solar i runga i te wera mo ia waahanga wae.

Ko te punaha Kepler-385 e tu ana i waenga i ona hoa i te mea he nui ake nga aorangi e whitu i te whenua engari he iti ake i a Neptune. Na tenei ko tetahi o nga punaha onge e mohiotia ana neke atu i te ono nga aorangi kua whakapumautia, he kaitono aorangi ranei. Ko te hiranga o tenei kitenga e whakanuia ana e te meka he waahanga o te raarangi Kepler hou, kei roto tata ki te 4,400 nga kaitono aorangi me te 700 nga punaha aorangi maha.

Ko te kaituhi matua a Jack Lissauer o te Whare Rangahau Ames o NASA e whakaatu ana i te hiranga o tenei raarangi hou. Na te rarangi tino tika o nga kaitono aorangi o Kepler me o raatau taonga tae noa ki tenei ra, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te ruku hohonu ki te maarama ki nga ahuatanga o enei exoplanets. E whakaae ana a Lissauer ki te mahi nui a te kaupapa Kepler ki te huri i o maatau mohiotanga mo nga exoplanets me te pehea e whai waahi ai tenei pukapuka ki te torotoro haere.

Ko te whetu o te punaha Kepler-385, he rite ki to tatou Ra, engari he paku nui ake, he wera ake, ka noho ki waenganui. Ko nga aorangi o roto e rua, he iti te rahi ake i a Papa, e whakaponohia ana he titonga toka me te ahua o te hau angiangi. He rereke, ko nga aorangi e rima e toe ana e whakanui ana i te radius o Papatūānuku, ā, e matapaetia ana ka kapihia e te hau mātotoru.

Ko te ahua matawhānui o tenei putumōhio hou ka taea e tatou te whai matauranga koretake mo te punaha Kepler-385. Ahakoa i arotahi nga putumōhio o mua ki te whakatau i te horapa o nga exoplanets, ka whakawhanuihia e tenei rangahau te whaanui ki te whakaputa i nga rarangi taipitopito o enei aorangi hopu.

FAQ

P: E hia nga aorangi kei roto i te punaha Kepler-385?

A: Ko te punaha Kepler-385 e whitu nga aorangi.

P: He pehea te whakataurite o nga aorangi o te punaha Kepler-385 ki era o to tatou punaha solar?

A: Kaore i rite ki o maatau aorangi tata, ko nga aorangi e whitu o tenei punaha he nui ake i te whenua engari he iti ake i a Neptune.

Q: He aha te mea ahurei mo te punaha Kepler-385?

A: Koinei tetahi o nga punaha aorangi e mohiotia ana neke atu i te ono nga aorangi kua whakamanahia, he kaitono aorangi ranei.

Rauemi:

NASA: https://www.nasa.gov