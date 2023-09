Ko te Tangata e Peia Te Ngaronga Nga Peka Maha i Te Rakau o te Ora, Ka kitea e te Akoranga

By

Ko tetahi rangahau hou e whakatupato ana mo te riri o te ono o te mate nui na nga mahi a te tangata, e kii ana kei te peia e te tangata te ngaro o nga manga katoa o te "Rakau o te Ora." Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i nga Proceedings of the National Academy of Sciences, he mea ahurei na te mea ka tirohia te mate o nga puninga katoa, kaua ki nga momo takitahi.

I arotahi nga kairangahau ki nga momo vertebrate (haunga nga ika) ka kitea mai i te 5,400 nga puninga i akohia, 73 kua ngaro i roto i nga tau 500 kua pahure ake nei, ko te nuinga kua ngaro atu i nga rautau e rua kua hipa. He nui ake te reiti o te matemate i nga mea e whakaarohia ana i runga i nga whakatau tata mai i te rekoata parapara.

Ko nga mahi a te tangata penei i te kino o te kainga, te hii ika, me te hopu manu te take tuatahi o tenei raru mate. Ko te ngaronga o tetahi puninga ka whai hua nui mo te puunaha rauwiringa kaiao katoa. Ko te kaituhi o te rangahau, a Gerardo Ceballos, e whakaatu ana i te tere o te ahuatanga, e kii ana, "Ko ta matou awangawanga ko ... kei te ngaro tere nga mea, mo matou, he tohu te pakaru o te ao."

Ahakoa e whakaae ana nga tohunga katoa he mea mataku te reiti o te mate o naianei, mena ka uru tenei ki te ono o nga mate papatipu he mea tautohetohe. Ka whakatauhia e nga kaiputaiao te mate nui ko te ngaronga o te 75% o nga momo mo te wa poto. E ai ki a Robert Cowie, he tohunga koiora o te Whare Wananga o Hawaii, ma te whakamahi i tenei whakamaramatanga, kaore ano kia tupu te mate tuaono.

Heoi, ko nga kitenga a te rangahau mo nga manga katoa o te Rakau o te Ora e ngaro ana e whakaatu ana i te kaha o te ahuatanga. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiahia tere mo te mahi ki te pupuri i te kanorau koiora me te tiaki i te oranga o te tangata.

Rauemi:

– Ceballos, G., et al. (2023). Ko te whakakorenga koiora na roto i te ngaronga papatipu tuaono e tohuhia ana e te ngaronga me te heke o te taupori vertebrate. Nga Mahi a te National Academy of Sciences.

– Ataata, Hepetema 20, 2023