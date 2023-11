Ko nga Whakataunga Hou e pana ana i nga rohe o te torotoro mokowhiti i roto i te hauhautanga kee

21 Whiringa-ā-rangi 2023 - I te wa e kaha haere tonu ana nga kaiputaiao i nga rohe o te torotoro mokowhiti, ko nga rangahau hou mai i te European Space Agency (ESA) e whakamarama ana i nga wero o te whakatere i nga hau manene o Uranus me Neptune. Ma te whakahaere i nga whaihanga i te plasma hypersonic T6 Stalker Tunnel i te Whare Wananga o Oxford, e whai ana te ESA ki te whakatuwhera i te kaha mo nga misioni a meake nei ki enei roroa hukapapa enigmatic.

Ko te plasma hypersonic T6 Stalker Tunnel e tu ana hei kauhanga hau tere rawa atu o Uropi, e whakamanamana ana i te kaha ki te whakaputa i nga rerenga hau neke atu i te 20 kiromita ia hekona. Ko tenei tere whakamiharo e tika ana hei whakahoki i nga ahuatanga tere-nui me mau tonu te waka mokowhiti i a ia e haere ana i nga hau kino o enei aorangi tawhiti. I tua atu, ko te Roopu Tohu Whakaata Hinengaro Nui o te Whare Wananga o Stuttgart (HEFDiG) i Tiamana i whai waahi ki o raatau tohungatanga ma te whakamahi i tetahi kohanga hau rite mo nga whakamatautau.

Ko te miihini aerothermodynamics a ESA a Louis Walpot e whakanui ana i nga wero nui e pa ana ki te tuku rangahau ki nga hau o Uranus me Neptune. Ehara i te mea ko enei tirotiro anake me tu atu ki nga pehanga teitei me te mahana, engari me mau ano hoki ki te pupuhi o nga hau ahurei, tae atu ki te hauwai, te helium, me te methane.

Ko nga whaihanga i whakahaerehia e HEFDiG e whakaatu ana i nga ahuatanga whakamataku ka pa ki te tirotiro i te urunga ki roto i te hau o te hukapapa. Ko te rangahau whakatairite i roto i te riipene whakaata e mau tonu ana te whakaekenga mai i nga hau kee, e whakaatu ana i te hiahia mo nga punaha whakamarumaru waiariki pakari me te miihini matatau kia ora ai nga taputapu miihana.

I tenei wa, ko te tere o te urunga mo te rangahau ka uru ki Uranus he 25 kiromita ia hekona. Heoi ano, ka taea e nga kaiputaiao te eke ki te 19 kiromita mo ia hekona. Hei para i te huarahi mo nga misioni a meake nei ki enei aorangi tawhiti, ka whakanuia e Walpot te hiahia ki te whakapai ake i nga waahi whakamatautau o naianei kia tika ai te whakahoki i nga titonga hau me nga tere tere i tutaki ki Uranus me Neptune.

Ko tenei rangahau he tohu nui ki te whakatuwhera i nga mea ngaro kei roto i nga hau hukapapa o Uranus me Neptune. I te wa e haere tonu ana te ESA ki te torotoro i nga mea ka taea, kei te whakapau kaha nga kaiputaiao me nga miihini ki te hinga i nga tini arai kia mohio ai te tangata ki enei tinana tiretiera whakahihiri.

Nga Ui Auau (FAQ)

- He aha te plasma hypersonic T6 Stalker Tunnel?

Ko te plasma hypersonic T6 Stalker Tunnel ko te kauhanga hau tere o Europe kei te Whare Wananga o Oxford. Ka taea e ia te whakaputa i nga rerenga hau i runga ake i te 20 kiromita ia hekona, he mea nui hei whakamatautau i nga tere teitei e tika ana kia eke nga waka mokowhiti ki te whakatere i nga hau o Uranus me Neptune.

- He aha nga tino wero mo te torotoro i a Uranus me Neptune?

Ko nga wero nui ko te manawanui o nga pehanga teitei me te mahana, tae atu ki te rongo ki nga hau ahurei penei i te hauwai, te helium, me te mewaro. I tua atu, me whai punaha whakamarumaru wera o te waka mokowhiti ki te tu ki te urunga hau mo te wa roa.

- He aha te take he mea nui te whaihanga mo te torotoro i enei aorangi?

Ko te whaihanga ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki nga ahuatanga tino nui me nga wero ka pa ki te waka mokowhiti i a ia e kuhu ana me te whakatere i nga hau o Uranus me Neptune. Ma te whakahoki ano i enei tikanga i roto i nga taiao e whakahaerehia ana, ka taea e nga kairangahau te whakawhanake me te whakamatautau i nga hangarau e taea ai te angitu o nga miihana ki enei roroa hukapapa.

- He aha te tere urunga mo te tirotiro ki Uranus?

I tenei wa, tata ki te 25 kiromita ia hekona te tere urunga mo te tirotiro ki Uranus. Heoi, kua eke noa nga kaiputaiao ki te tere whakatairite ki runga ki te 19 kiromita ia hekona, e whakaatu ana i te hiahia mo etahi atu ahunga whakamua i roto i nga hangarau me nga waahi whakamatautau ki te whakatutuki i nga whakaritenga o nga misioni a meake nei.