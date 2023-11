Nga Tiwhikete Matapihi: Kia Haumaru ake te Raweke Taiaho mo nga Whakamahinga Koiora

Ko nga kowhatu orotika, te hangarau e whakamahi ana i te rama taiaho ki te raweke i nga matūriki iti, kua mohiohia mo o raatau kaha ki nga momo waahi, tae atu ki te rongoa mate pukupuku. Heoi, ka taea e te wera i hangaia e nga taputapu matarohia te pakaru i nga tauira koiora, ka whakaiti i te whai huatanga mo nga tono tairongo.

I roto i te rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Nature Communications, kua whakawhanakehia e nga kairangahau he tikanga hou ma te whakamahi i nga whaihanga supercomputer ki te whakarei ake i te haumaru me te pai o nga tweezers whatu mo nga kaupapa koiora. I arahina e Pavana Kollipara, he paetahi o Te Whare Wananga o Texas i Austin, i whakaurua e te kapa te kaupapa o te hypothermal opto-thermophoretic tweezers (HOTTs).

Ko te tikanga HOTTs he whakauru i te totohu wera me te whakamatao whakamatao ki te pupuri i te pāmahana o nga matūriki kua tohua, penei i nga pūtau me nga colloids, ki te taumata matao. Ma te mahi pera, i mau pai nga kairangahau ki te hopu me te raweke i nga toto toto whero tangata me te kore he kino ki o raatau hanganga. Ko tenei pakaruhanga ka hinga i te wero nui i roto i nga tweezers whatu tikanga, kei reira te wera nui ka mate tonu.

Ko nga tono ka taea e nga HOTT ka toro atu ki tua atu i te whawhe pūtau. I whakaatu ano te roopu i tona kaha ki nga punaha tuku tarukino. Ma te whakamahi i nga vesicles plasmonic - nga ipu koiora kua whakakikoruatia ki te nanoparticle koura - i whakaatu i te kaha ki te mahanga me te kawe i enei kaikawe tarukino me te kore e pakaru. Ka tae atu ki te waahi whainga, ka taea te pakaru o nga vesicles kua utaina ki te tarukino ma te whakamahi i te kurupae laser tuarua, ka taea te tuku tarukino tika me te whakaiti i te inenga katoa e hiahiatia ana.

Ko te whaihanga Supercomputer i whai waahi nui ki tenei rangahau. I whakamahia e nga kairangahau a TACC's Stampede2, he rauemi rorohiko mahi nui, ki te tatau i nga rahinga kaha 3D matatini e mahia ana ki nga matūriki e te mara whatu, thermalphoretic, thermoelectric. Ko enei whaihanga i homai he matauranga nui, i taea ai te arotautanga o te tikanga HOTTs.

Na tenei pakaruhanga i para te huarahi mo te whakangaonga o nga tweezers whatu i roto i nga tono koiora, tae atu ki te pokanga pūkoro whiriwhiri me te tuku raau taero. Ma te whakaiti i te kino o te wera, ka kaha ake te whakamahi i nga tweezers i roto i te rongoa mate pukupuku me etahi atu mara rongoa.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga tweezers whatu?

A: Ko nga tweezers Optical he hangarau e whakamahi ana i te rama laser ki te raweke i nga matūriki iti, penei i nga pūtau me te nanoparticles.

P: Me pehea te mahi a nga tweezers whatu?

A: Ma te whakamahi i te torohaki o te marama ki te mahanga me te neke matūriki. Ko te kaha o te marama i roto i nga laser ka whakarei ake i tenei paanga.

Q: He aha te ahunga whakamua hou i roto i nga tweezers whatu?

A: Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau tetahi tikanga e kiia nei ko te hypothermal opto-thermophoretic tweezers (HOTTs), e whakamahana ana i nga matūriki kua tohua, ka noho haumaru, ka pai ake hoki mo nga tono koiora.

P: He pehea te painga o te hangarau HOTT ki nga tono koiora?

A: Ko te tikanga HOTTs he aukati i te kino o te wera ki nga tauira koiora, ka taea te mahanga me te raweke o nga pūtau. Ka taea hoki te tuku tarukino tika ma te kawe haumaru i nga vesicles kua utaina ki te tarukino ki nga waahi kua whakaritea.

P: I pehea te whakamahi rorohiko nui i roto i te ako?

A: I whakamahia nga Supercomputers, penei i te TACC's Stampede2, ki te mahi i nga whaihanga uaua e tatau ana i nga rahinga kaha 3D e mahia ana ki nga matūriki e nga mara rereke. Ko enei whaihanga i whakarato i nga whakaaro nui me te whai waahi ki te whakawhanaketanga me te arotautanga o te tikanga HOTT.