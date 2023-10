Nga Maramatanga Hou mo te Ionosphere o te Ao I Whakakitea e te Kaaru Irirangi

Kua kitea e nga Kairangahau he kitenga whenua mo nga raruraru o te ao o te Ao ma te whakamahi i te Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) mo te wa tuatahi. Ko te ionosphere he paparanga nui o te hau o te Ao e whai waahi nui ana ki nga momo hangarau penei i nga ratonga GPS me nga rangahau nga tupuni reo irirangi. Ma te ako i te ionosphere, ka taea e nga kaiputaiao te whakapai ake i te tika o te tuunga, te whakatere, me nga ratonga wa.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te rehitatanga kua arotakehia e te hoa Geophysical Research Letters, i arahina e Sarvesh Mangala o te National Center for Radio Astrophysics. Ko Mangala, me tana kaiakopono a Prof Abhirup Datta o IIT-Indore, i pai te kite me te whakaatu i nga momo raruraru ionospheric ma te whakamahi i te GMRT.

I kite nga kairangahau i nga raruraru ionospheric ionospheric (TIDs) waenga-waenga me te awhe o te 100 ki te 300 kiromita, tae atu ki nga TID iti tata ki te 10 kiromita. I kitea enei whakararuraru i nga iarere o 235 MHz me 610 MHz i roto i te tata ki te iwa haora te mataki.

Ko tetahi o nga kitenga matua o te rangahau ko nga huringa ohorere i roto i te ionosphere i nga haora o te whitinga o te ra. I kitea ano e nga kairangahau nga raruraru ionospheric nui me nga hanganga iti-iti e neke ana i te huarahi kotahi.

He aha te mea motuhake o tenei rangahau ko te whakamahi i tetahi taputapu ahopae-iti penei i te GMRT, e noho tata ana ki te equator autō o Papa. Ko nga rangahau o mua i aro nui ki nga raruraru ionospheric i waenganui o te latitude me nga rohe teitei. Ko te tino aro nui o te GMRT ka taea te ine tika i nga rereketanga katote, i runga ake i te kaha o te GPS me nga taputapu radar.

Ko nga kitenga o tenei rangahau ka whakanui ake i to maatau mohio ki te ionosphere me te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga hangarau tika ake mo te whakatere me te whakawhitiwhiti korero. Kua kitea e te GMRT he taputapu whai hua mo te ako i nga ahuatanga o te ionospheric, e whakaatu ana i tona kaha mo etahi atu waahanga i roto i tenei waahanga rangahau.

Rauemi:

– Geophysical Research Letters, he hautaka arotake-a-hoa

– National Center for Radio Astrophysics

– Tata Institute of Fundamental Research