I whakamahia te Telescope Reo Irirangi Giant Meterwave ki te ako i nga whakararuraru i roto i te ionosphere o Papatūānuku

Kua whakamahia e nga kairangahau te Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) ki te ako i nga raruraru i roto i te ionosphere o te whenua mo te wa tuatahi. I mua, i mahia nga tirohanga o te ionosphere ma te whakamahi i nga amiorangi. Ma te whakapai ake i to maatau mohiotanga ki te ionosphere, ka taea e tenei rangahau te whakaniko i te tika o te tuunga, te whakatere, me nga ratonga wa, me te whakahaere i te rangahau o nga karaehe reo irirangi. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te rehitatanga kua arotakehia e te hoa Geophysical Research Letters, i arahina e Sarvesh Mangala mai i te National Center for Radio Astrophysics.

I kitea paitia e te roopu nga raruraru ionospheric ionospheric (TID) me te awhe 100 ki te 300 kiromita me nga TID iti tata ki te 10 kiromita ma te whakamahi i te GMRT. I mahia enei tirohanga i nga iarere o 235 MHz me 610 MHz. I kitea e te rangahau nga huringa ohorere i roto i te ionosphere i nga haora o te whitinga o te ra, nga raruraru nui o te ionospheric, me nga hanganga iti-iti e neke ana i te huarahi kotahi.

Ko te "whakaahua" o te GMRT i taea e nga kairangahau te kite me te tohu i nga TID i roto i te matakitanga e iwa haora i whakahaeretia i te 5-6 o Akuhata, 2012. Ko tenei rangahau tetahi o nga tuatahi ki te whakamahi tika i tetahi taputapu ahopae iti (kei te tata ki te ao autō o te whenua. equator) ki te kite i nga huringa o te kiato irahiko i roto i te ionosphere.

Ko nga kitenga o tenei rangahau ka taea te whakapai ake i te matauranga me nga tauira o te ionosphere, ka ahu whakamua ki nga hangarau me nga inenga tika ake mo nga kaupapa whakatere me te whakawhitiwhiti korero. Ko te GMRT, ahakoa ehara i te rangahau tuku iho mo te ako i te ionosphere, kua kitea he tino whai hua ki te kite i nga momo ahuatanga o te ionospheric.

Ko te GMRT he kaha ake te tairongo ki te GPS me nga taputapu radar, e taea ai te inenga tika o nga rereketanga o te ionospheric. Kua whakaatuhia e tenei rangahau te kaha o te GMRT ki te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau i tenei waahanga.

Source: The New Indian Express