Ka kitea e nga Kairangataiao te Hanga matū o nga Nanodiamonds-Silica-Coated mo te Rorohiko Quantum me te tapanga koiora.

Kua hurahia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o San Jose State (SJSU) te tikanga hono mo te hanganga o nga anga silica rite ki runga nanodiamonds. I whakamahia e te roopu nga hihi-X kaha i hangaia e te Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) i te SLAC National Accelerator Laboratory ki te ako i nga mea nano. Ko nga hua, i whakaputaina i roto i te hautaka ACS Nanoscience Au, e whakarato ana i nga tirohanga tino nui ki te matū e uru ana ki te hanga o nga nanodiamonds kua pania ki te silica.

Ko nga Nanodiamonds he taimana waihanga ultra-iti me nga taonga whakamiharo. Ahakoa te iti o te rahi, he tino pai nga kutikuti waro nga nanodiamonds, a ka taea e ratou te whakaatu whakautu ki nga papa autō, nga papa hiko, me te maama i te pāmahana rūma. Ko enei ahuatanga ahurei e pai ai nga nanodiamonds mo nga momo tono, tae atu ki te rorohiko quantum me te tapanga koiora o nga pūtau.

Hei whakarei ake i te mahi o te nanodiamonds, kua huri nga kairangahau ki te pani i nga matūriki taimana ki te silica. Ko te Silica ehara i te mea he anga maeneene me te whakamarumaru mo nga nanodiamonds engari ka taea hoki te whakarereke i te mata. Ma te taapiri i nga tohu motuhake ki te paninga silica, ka taea e nga kaiputaiao te arahi i nga nanodiamonds ki te aro ki nga pūtau me nga waahi motuhake. Ko tenei mana whakahaere mo te nekehanga nanodiamond he nui nga paanga mo nga tono i roto i te koiora me te hangarau koiora.

Neke atu i te tekau tau, kua pohehe nga kaiputaiao ki te tikanga i muri i te hanganga o te paninga silica ki runga nanodiamonds. I kitea e nga kairangahau SJSU ko nga roopu matū waipiro kei runga i te mata nanodiamond he mahi nui ki te whakahaere i te tipu o nga anga silica. I kitea e ratou ko te whakaurunga o te haukinia hydroxide me te ethanol i te wa o te whakakikoruatanga ka arahi ki te hanga o enei roopu waipiro.

Hei tirotiro i nga mata huna i raro i te paninga silica, ka whakamahia e nga kairangahau o SJSU nga whakaurunga X-ray a SSRL. I whakamahia e ratou he pūoko mata whakawhiti, he inemahana tino tairongo, ki te kite i nga huringa o te pāmahana me te huri ki roto i nga hiko X-ray. Na roto i te X-ray absorption spectroscopy (XAS), i tirotirohia e te roopu nga mata o nga nanodiamonds me te ine i te matotoru o te paninga silica i runga i te tauine nanometer. I whakaatuhia e nga hua te whai huatanga o te XAS mo te ako i nga rawa kua rukuhia penei i te nanodiamonds.

Ko nga matauranga i puta mai i te maarama ki te tikanga honohono o nga nanodiamonds pania-silica ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo nga kairangahau. Ko Abraham Wolcott, te kaitirotiro matua o te rangahau, e whakaaro ana ki te tuhura i te whakamahinga o etahi atu rawa, penei i te titanium me te zinc oxides, hei whakakakahu i nga nanodiamonds. Ka taea e enei paninga rereke te whakawhānui ake i nga tono o te nanodiamonds i roto i te tairongo quantum me te tapanga koiora.

Ko nga kitenga o tenei rangahau he tino mohio ki te matū o nga paninga nanodiamond me te whai waahi ki te arotau i te anga silica me te tirotiro i etahi atu rauemi paninga. Na te pai ake o te mohio ki te tikanga matū kei muri i nga nanodiamonds kua pania ki te silica, ka taea e nga kairangahau te whakatuwhera tonu i te kaha o enei taimana iti mo te rorohiko rorohiko me te tono tapanga koiora.

– Perla J. Sandoval et al, Taimana Quantum i te Takutai: Nga Whakaaro matū ki te Tipu Silica i runga i te Taimana Nanoscale ma te whakamahi i te Whakaatatanga Multimodal and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033