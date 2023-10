Wewete i te mea ngaro o te Axolotl Limb Regeneration

Kua roa nga kaiputaiao e miharo ana ki te axolotl, he momo salamander e mohiotia ana mo tona kaha ki te whakatipu ano i nga peka kua ngaro. Heoi ano, ko te patai mehemea kei a koe nga axolotls nga pūtau Apical-ectodermal-ridge (AER), e whakaarohia ana he mea tino nui mo te whanaketanga me te whakahou i nga peka i roto i te tangata me etahi atu kararehe, kua noho tonu hei kaupapa tautohetohe.

I roto i te rangahau whenua, kua hurahia e nga kairangahau mai i EPFL me TU Dresden te tikanga i muri i te tipu o nga peka o te axolotl. Na roto i te hanga atlas o te tuhi o nga pūtau kotahi mai i nga momo momo, tae atu ki te axolotls, te tangata, te kiore, te heihei, me te poroka, i taea e nga kaiputaiao te whakatairite i nga korero whakaputa-ira me te tautuhi i nga ira e whai waahi ana ki te tipu me te whakahou i nga peka.

He rereke ki nga purongo taupatupatu o mua, e whakaatu ana tenei rangahau he pono kei a axolotls nga pūtau e rite ana ki nga pūtau AER. Ka whai wāhi nui enei pūtau ki te whanaketanga o nga peka i roto i nga momo momo, tae atu ki te tangata. I whakamahia e nga kairangahau nga transcriptomic mokowā ki te hura ake i nga ira e whakaatuhia ana i roto i nga waahanga kiko motuhake i te wa o te whakaoranga o nga peka.

He mea whakamiharo, i kitea ano e te rangahau kaore nga axolotls e whakahou i nga pūtau AER i te wa e tipu ana nga peka, e whakawero ana i te whakapono nui e tika ana enei pūtau mo te whakaoranga o nga peka. Engari, ka whakamahia e te axolotl tetahi huarahi tohatoha, e uru ana ki nga momo pūtau maha, ki te whakatutuki i te tipu o nga peka. Ko tenei kitenga ehara i te mea ka whakanui noa i to maatau mohiotanga mo te whakaoranga o nga peka i roto i nga axolotls engari he tirohanga hou ano mo nga tikanga rongoa whakaora mo nga kararehe whakangote, tae atu ki te tangata.

I whakatauritea ano e nga kairangahau nga kaha whakaora o nga axolotls ki era o nga tadpoles poroka, e tata ana ki te tangata. I kitea e ratou he rereke nga momo pūtau e whakamahia ana e enei momo i te wa o te whakaoranga, me te whakaaro he maha nga huarahi hei whakatutuki i te whakaoranga o nga peka.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua e whakarato ana i nga tirohanga hou ki te ao whakamihiharo o te whakaoranga o nga peka me te tuku i nga tumanako mo te rongoa whakaora i roto i te tangata.

