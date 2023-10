Te hura i nga mea ngaro ira huna o nga momo mokemoke

Kua timata te mahi tahi o te ao ki tetahi kaupapa whakamiharo ki te hura i nga mea ngaro ira o nga momo morearea o te whenua. Ko te roopu Biodiversity and Conservation Genomics o Te Whare Wananga o Connecticut, i te mahi tahi me Oxford Nanopore Technologies me te US Department of Agriculture Forest Service, kei te arahi i tetahi kaupapa ki te mapi i te DNA o nga momo kare e kitea ana kua tata morearea.

I timata te kaupapa me te roopu o nga tauira paetahi e mapi ana i te DNA o te rakau pata nati kua tata morearea. Ko te rakau pata, no Amerika ki te Raki, kei te heke te taupori na te harore kawemai mai i Ahia. Ma te whakaraupapa i te ira o te rakau pata, e tumanako ana nga kairangahau ki te whai matauranga ki ona tikanga oranga me te whakaora i nga momo mai i te ngaromanga.

He timatanga noa tenei mahi pakaru whenua. He mahere ta te kapa ki te whakaraupapa i te DNA o etahi atu momo morearea penei i te pungarehu paukena, nga rupi o te moana hohonu, me te kaokao whero. Na roto i tenei rangahau matawhānui, ka whai nga kaiputaiao ki te hanga whare pukapuka o nga korero ira hei whakamohio i nga whakataunga whakaora me te tiaki.

Ko te nuinga o enei momo kare ano i tino rangahaua putaiao, a, kaore i te tino mohiotia nga raupapa DNA. Ma te whakaraupapa i nga ira o nga momo morearea, ka hohonu ake te maarama o nga kaiputaiao ki o raatau ahuatanga motuhake me te tautuhi i nga ira e whai oranga ai.

Ko tetahi o nga mea whakamiharo o tenei rangahau ko te ahua o te ploidy e kitea ana i roto i enei momo. Ko te nuinga o nga kararehe he diploid, e rua nga kape o ia chromosome, engari ko etahi tipu he toru-tetraploid ranei. Heoi ano, ko te rakau paukena e whakaraupapahia ana i tenei tau e whakaponohia ana he octaploid, he nui rawa atu i nga tumanako me te whakaara i nga patai whakahihiri mo ona ira.

Ko te paanga o tenei kaupapa kei tua atu i te tiaki i te kanorau koiora. Ka whakarato ano hoki i nga wheako rangahau ao-a-ao mo nga tauira paetahi, ka taea e ratou te whai waahi ki nga mahi rangahauiao me nga mahi tiaki.

FAQ:

P: He aha te DNA?

A: Ko te DNA, ko te waikawa deoxyribonucleic ranei, he ngota ngota e mau ana i nga tohutohu ira mo te whanaketanga, te tipu, me te whakaputa uri. He momo nucleotides ka hanga he hanga topaparua. Ko te DNA kei roto tata ki ia pūtau o te rauropi.

P: He aha te momo?

A: Ko te momo he roopu rauropi ora e rite ana nga ahuatanga ka taea te whakawhanaunga ki te whakaputa uri haumako. He ariā taketake i roto i te koiora ka whakamahia hei whakarōpū me te whakarite i te rereketanga o te oranga.

P: He pehea te raupapa DNA hei awhina i nga momo morearea?

A: Ko te raupapatanga o te DNA o nga momo morearea e whakaatu ana i nga maaramatanga ki o raatau tikanga oranga me te tautuhi i nga ahuatanga ira e whai waahi ana ki to raatau oranga. Ka taea e enei korero te arahi i nga mahi tiaki me te whakaora i nga momo mai i te ngaro.

P: He aha te take he mea nui te mapi i te DNA o nga momo morearea?

A: Ma te mahere i te DNA o nga momo morearea ka awhina i te hanga whare pukapuka o nga korero ira e taea ai te whakamohio i nga whakataunga whakaora me te tiaki. Ka whai waahi ano ki te matauranga putaiao ma te hura i nga tirohanga hou mo te hanga ira ahurei o enei momo.