Ko nga momo Pangolin hou i kitea e whakaatu ana i te hiahia wawe mo te rangahau

Kua kitea e nga kaiputaiao he momo pangolin hou, ka eke ki te iwa te tapeke o nga momo e mohiotia ana. Ko te pangolin iti, kirikiri, me te tino morearea e kiia ana ko te whakangote hokohoko nui rawa atu i te ao. I mua, i whakapono nga kairangahau e wha nga momo Ahia me nga momo Afirika e wha o tenei mea hanga uaua. Heoi, na roto i te wetewete i nga unahi raupatu, i kitea he whakapapa motuhake mai i nga momo e waru e mohiotia ana.

Ko nga momo pangolin katahi ano ka kitea, ko te ingoa "Manis mysteria," tera pea i wehe ke atu i nga momo pangolin Piripane me Malayan tata ki te rima miriona tau ki muri. Ko te oranga o tenei momo hou i puta noa mai i nga tauira i hopukina mai i nga kaihokohoko. Heoi ano, ko nga rangahau e tohu ana kei te pehia kee nga momo pangolin hou. I kitea e te tātaritanga te heke haere o te taupori, me te iti o te rereketanga o te ira, te nui o te whakatipuranga, me te kawenga ira.

He mea ngaro tonu te momo nohonga o nga momo pangolin katahi ano ka kitea. Ko nga pangolins Ahia ka tae mai ki Hong Kong me Yunnan e whakaponohia ana i ahu mai i te tonga-tonga o Ahia. Na te ahua o te ahua ki ona whanaunga o Ahia, kua warewarehia pea tenei momo hou i te ngahere. I tua atu, tera pea e noho ana ki tetahi rohe iti, he uaua ranei te kimi i nga pangolins.

Ko te kitenga o tenei momo pangolin hou e whakaatu ana i te hiahia tere mo etahi atu rangahau me nga rautaki tiaki pai. Ko te kaipahua me te hokohoko o nga pangolins he tino whakatuma mo to ratau oranga, neke atu i te kotahi miriona e whakaponohia ana kua hopukina i roto i nga tau tekau kua hipa anake. Ko nga mahi tiaki ki te tiaki i nga pangolins he mea tino nui kia ora ai enei mea ahurei me te whakaraerae.

Rauemi:

– Nga Mahi a te National Academy of Sciences (journal)

– Kaitiaki Tiaki (whakahaere)