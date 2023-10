Title: Te Maramatanga ki nga Pihikete: Te Whakanui i te Whakaterenga Pae me te Whakawhaiaro Panui

whakarāpopototanga:

Ko te whainga o tenei tuhinga ki te whakarato i te maaramatanga matawhānui mo nga pihikete, e aro ana ki te whakarei ake i te whakaterenga o te waahi, te whakawhaiaro i nga panui, me te awhina i nga mahi hokohoko. Ma te whakamaramatanga, ko nga pihikete he konae tuhinga iti kei te rongoa i runga i te taputapu a te kaiwhakamahi kei roto nga korero mo o raatau mahi ipurangi me o raatau hiahia. Ina whakaae nga kaiwhakamahi i nga pihikete, ka whakaae ratou ki te kohi me te tukatuka o enei korero a nga rangatira paetukutuku me o raatau hoa hokohoko.

Ka whai wāhi nui te pihikete ki te whakarei ake i te whakaterenga pae. Ma te penapena i nga manakohanga a nga kaiwhakamahi me te whai i o raatau tauira panui, ka taea e nga pihikete nga paetukutuku ki te mahara ki nga tautuhinga kaiwhakamahi me te whakarato i te wheako tirotiro whaiaro. Hei tauira, ka taea e nga pihikete te mahara ki te hiahia o te kaiwhakamahi ki te reo, te rahi momotuhi, me nga korero takiuru, kia ngawari ake ai te whakatere i te pae.

I tua atu, ka whai waahi nga pihikete ki te whakawhaiaro i nga panui. Ka whakamahia e nga Kaipānui nga pihikete ki te whai i nga mahi ipurangi a nga kaiwhakamahi me te whakaatu i nga panui e pa ana ki o raatau hiahia me te hitori tirotiro. Ko tenei huarahi panui whaiaro e whai ana ki te kawe i nga korero e tika ana ki nga kaiwhakamahi me te whakanui ake i te whai huatanga o nga kaupapa hokohoko.

Engari, he mea nui kia mohio kei a nga kaiwhakamahi te mana whakahaere mo o raatau pihikete. Ma te uru atu ki nga manakohanga o o raatau kaitirotiro, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i nga manakohanga whakaaetanga me te whakakore i nga pihikete kore-tino. Ma tenei ka taea e nga kaiwhakamahi te whakawhāiti i te nui o nga raraunga ka kohia mo ratou me te pupuri i o raatau ipurangi.

Hei whakarāpopototanga, he taputapu nui nga pihikete hei whakarei ake i te whakaterenga pae, whakawhaiaro i nga panui, me te awhina i nga mahi hokohoko. Ahakoa he maha nga painga ka whakawhiwhia e ratou, ka whai mana nga kaiwhakamahi ki te whakahaere i o raatau pihikete me te pupuri i te mana whakahaere mo o raatau ipurangi.

Nga wehewehe:

– Pihikete: Ko nga konae kupu iti kei te rongoa i runga i te taputapu a te kaiwhakamahi kei roto nga korero mo o raatau mahi ipurangi me o raatau hiahia.

– Whakaterenga Pae: Ko te tukanga o te neke i roto i te paetukutuku me te uru ki nga wharangi rereke, ahuatanga ranei.

– Whakaritea nga Panui: Whakaritea nga panui i runga i nga hiahia o te kaiwhakamahi me te hitori tirotiro.

– Manakohanga: Ko nga tautuhinga kua tohua e te kaiwhakamahi, i nga whiringa ranei e whakarite ana i o raatau wheako i runga i te paetukutuku.

