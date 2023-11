Nga Tukinga Whetu Neutron: Te Tirotiro i te Mana Mīharo o Kilonovae

No tata nei ka whakahaerehia e nga kaiputaiao tetahi rangahau hohonu e ruku ana ki nga whakatumatanga ka puta mai i te tukinga whetu neutron, e kiia nei ko te kilonova, ki te ao. Ahakoa ko enei huihuinga o te ao kei roto i nga mea tino pahū me te kaha o te ao, ko o raatau paanga ki runga i to maatau ao ka whakawhirinaki ki to raatau tata. I roto i tenei rangahau i arahina e Haille Perkins mai i te Whare Wananga o Illinois Urbana-Champaign, i kitea e nga kairangahau ko te kilonova e puta ana i roto i te 36 marama-marama o te whenua ka taea te tuku iraruke me te kaha ki te puta he huihuinga taumata-mate. Ko te whakamaoritanga ki te tawhiti ohorere tata ki te 212 trillion maero, ka waiho hei rohe morearea nui.

Heoi, ko te rongo pai ko nga tupono o taua huihuinga kino he tino iti. He onge noa nga Kilonovae, he uaua ki te kitea na te tere o te puta. No tata nei ka taea e nga kaiputaiao te mataki i tetahi e whakamahi ana i te James Webb Space Telescope, he mihi ki ona pukenga matatau. Ka ara ake enei ahuatanga o te rangi i te wa e rua nga whetu neutron i roto i te hurihuri orbit ka tukituki, whai muri ka puta nga pahū 10,000 nga wa ake ake i te supernova, ka tukuna te nui o te kaha i roto noa i te haurua hēkona.

Ko te pahūtanga tuatahi ka whakaputa i te pahū kaha o nga hihi gamma e mau ana mo etahi hēkona noa iho. Ahakoa ka mau i roto i tenei iraruke ka tere te mate, he iti te tupono na te whaiti o te toronga o te pupuhi ki waho i te pokapū o te tukinga. Ko nga Kilonovae ano e whakaputa ana i te mura o te tukunga hihi-X i roto i nga matūriki me te puehu a tawhio noa, ka puta he riri mena kei roto tatou i te 16.3 tau marama o te huihuinga. Heoi, ko te mea tino nui ko nga hihi o te rangi ka puta ki nga taha katoa mai i te pahūtanga. Mena ka tae enei ki te whenua, ka tangohia e ratou to tatou paparanga ozone tiaki, ka whakaraerae tatou ki nga hihi ultraviolet kino mo nga mano tau.

Waimarie, ko te onge o nga kilonovae te tikanga ka kaha ake taatau ki te pa atu ki etahi atu orearea, penei i te asteroid asteroid, te mura o te ra, te pahūtanga supernova ranei, he nui ake te tupono ka pa ki te oranga o to tatou ao. Na, ahakoa ko enei tukinga whetu neutron he mea tino miharo me te whakapouri i te hinengaro, he iti noa iho te kaha ki te whakawehi i te tangata.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te kilonova?

Ko te kilonova he takahanga a-ao ka puta ina huri nga whetu neutron e rua, ka tukituki, ka puta he pahū kaha i te taha o te whakaputanga kaha.

Kia pehea te tata o te kilonova ki te whenua hei whakatuma whakatuma?

E ai ki nga rangahau tata nei, me puta he kilonova i roto tata ki te 36 tau-marama o te Ao kia puta ai he huihuinga taumata-mate.

He aha nga aitua e pa ana ki te kilonovae?

Ko nga mea kino ko te pakaru tuatahi o nga hihi gamma, ka mate pea mena ka kitea, tae atu ki nga whakaputanga X-ray i roto i nga matūriki me te puehu a tawhio noa, ka kino pea mena ka puta te kaupapa i roto i te 16.3 tau-marama o to tatou ao. Heoi, ko te riri nui rawa atu ko nga hihi o te rangi ka wetewete i to tatou paparanga ozone, ka noho tatou ki te hihi ultraviolet kino mo te wa roa.

He maha nga kilonovae?

Kao, he onge noa nga kilonovae, he uaua ki te kitea na te ahua poto. No tata nei ka taea e nga kaiputaiao te mataki i tetahi e whakamahi ana i te James Webb Space Telescope.

He aha etahi atu mea morearea ka pa ki te whenua?

Ko etahi atu morearea ka kaha ake te pa ki te ao, ko nga asteroid, nga mura o te ra, me nga pahū supernova. He nui ake enei huihuinga ki te kikinowae.