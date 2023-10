Ko te Ru nui rawa atu kua rekotia ki Mars e whakaatu ana i nga mahi a-whare

I kitea e te InSight te tauranga o NASA he ru 4.7 te nui ki Mars, te ru nui rawa atu kua rekotia ki te ao. Ahakoa he iti te ahua o tenei ki te rū whenua, he mea nui tenei mo to tatou ao tata. I te tuatahi, i whakapae nga kaiputaiao na te paheketanga o te meteorite i puta ai te ru, engari ko te rapunga mo te puwhatanga karekau. Na tenei i kii nga kairangahau ko te ru i puta mai na te mahi tectonic i roto o Mars.

"I whakatau matou ko te ru nui rawa atu i kitea e InSight he tectonic, ehara i te paanga. He mea nui tenei na te mea e whakaatu ana ko nga he i runga i Mars ka taea te whakatuu i nga ru nui, "e kii ana te kaituhi matua a Ben Fernando, he kaiputaiao aorangi mai i te Whare Wananga o Oxford. Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i te rehitatanga Geophysical Research Letters, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga tukanga taiao o Mars.

He rereke ki te whenua, he pereti tectonics e whakaputa ru ana, he pereti totoka kotahi a Mars. Heoi ano, kei te iti haere tonu te aorangi me te whakamatao, tera pea ka puta te neke me nga hapa kaha i roto i te kirinuku o Martian. Ka taea e enei hapa te whakaoho i te rukereke, ahakoa karekau he tukanga tectonic pereti kaha.

I whakatauhia e te roopu rangahau i ahu mai te ru 4.7 te rahi i te rohe o Al-Qahira Vallis, tata ki te 1,200 maero ki te tonga-tonga-tonga o te waahi o InSight. Ko te kaha i puta i tenei ru nui atu i era atu ru katoa i kitea e InSight. I mua ake nei, ko te nuinga o nga ruru kua pa ki tetahi rohe e kiia nei ko Cerberus Fossae, whaka te rawhiti o InSight. Ko te takenga mai o tenei ru kaha i miharo nga kaiputaiao, na te mea karekau he ahuatanga o te mata e tohu ana i nga mahi hangahanga.

Ko te korenga o te rua o te paanga i roto i te rapu taunakitanga mo te paanga he tohu nui mo te whakamaori i nga tohu ruri ki Mars. He mea nui te mohio ki nga mahi rui a Martian mo nga misioni a te tangata ki te ao. I te wa e whakamahere ana a NASA mo nga misioni a meake nei, ka nui ake te maarama ki te hitori o Mars me nga mahi ruihi.

I roto i te katoa, ko ia huihuinga ru i kitea e InSight he mahi nui ki te hura i te hitori o te Papawhenua Whero. Ka whakamarama i roto o Mars me te kukuwhatanga, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te tohatoha o nga mahi ruri i runga i te ao. He mea nui tenei matauranga mo te whakamahere i nga mahi a te tangata ki Mars.

Source: Geophysical Research Letters, Te Whare Wananga o Oxford, Imperial College London