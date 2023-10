He Maramatanga Hou mo nga Ru o Mars: Ko te Ru nui rawa atu kua tuhia ki Mars

Ina tata nei i kitea e te InSight te ruru a NASA te ru nui rawa atu i tuhia ki Mars, 4.7 te rahi. Ahakoa he ahua iti tenei ki nga paerewa o te Ao, he mea nui tenei mo to tatou hoa tata. I mua, i whakapaehia e nga kaiputaiao na nga huanga meteorite i puta mai ai nga ru. Heoi, na te korenga o te puwha e pa ana ki tenei ru i kii nga kaiputaiao ko te mahi tectonic i roto o Mars te take. Ko tenei maaramatanga hou e whakaatu ana i nga maaramatanga ki nga mahi aa-whenua e whai waahi ana ki nga mahi ruihi i runga i te Papa Whero.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Geophysical Research Letters, e whakaatu ana ka taea e nga hapa o Mars te whakaeke i nga ru nui. Ko te kaiputaiao o te aorangi a Ben Fernando mai i te Whare Wananga o Oxford, te kaituhi matua o te rangahau, e kii ana, "I tino whakaaro matou he paanga tenei kaupapa." Ko tenei kitenga e tohu ana i te ahunga whakamua nui ki te mohio ki nga mahi ruri o Martian me te whakarato korero nui mo nga misioni a meake nei ki Mars.

Kaore i rite ki te whenua, he maha nga pereti tectonic neke, he kirinuku totoka kotahi a Mars. Heoi, ehara tenei i te mea karekau he mahi rui a te ao. Kei te kite tonu a Mars i te mimiti haere me te whakamatao, e arai ana ki te neke i roto i tona kirinuku me te kaha o te ru. I whakatauhia e nga kairangahau ko te 4.7 magnitude marsquake i ahu mai i te rohe o Al-Qahira Vallis, tata ki te 1,200 maero ki te tonga-tonga o te waahi o InSight.

I mua, i hono nga ru ki tetahi rohe e kiia nei ko Cerberus Fossae. Heoi, i noho pohehe tonu te takenga mai o tenei ru nui rawa atu i te mea karekau he ahua o te mata e tohu ana i te haere tonu o nga mahi tectonic te take. Ko te kaha rū i tukuna i roto i tenei huihuinga he nui atu i era atu rui katoa i kitea e InSight. Ko te korenga o te rua o nga paanga he tohu nui ki te whakamaori i nga tohu ruri i Mars.

He mea nui te mohio ki nga mahi rui a Martian mo nga misioni a te tangata ki te ao. Ko tenei tirohanga hou e whakarato ana i nga korero tino nui mo te whakamahere me te whakarite i te haumaru o aua misioni. I nga huihuinga ruri katoa ka kitea i Mars, ka pai ake te maarama o nga kaiputaiao ki te hitori o te ao whenua me te kukuwhatanga, tae atu ki te tohatoha o nga mahi ruri. Ka tino whai hua tenei matauranga i a tatou e haere tonu ana ki te tuhura me te ako i te Ao Whero.

