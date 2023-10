Ka Kitea e nga Kairangataiao Ko te Mahi Hangarau Na te Ru nui rawa atu ki Mars

I kitea e te InSight o NASA te rū whenua 4.7 te rahi i Mars, koinei te ru nui rawa atu kua rekotia ki te ao. Ko nga ariā o mua e kii ana ko nga hua o te meteorite i puta ai enei "marsquakes," engari na te korenga o te puwhatanga i puta mai i nga kaiputaiao ki te whakatau ko te ru i puta mai i nga mahi tectonic i roto o Mars. Ko tenei kitenga ka hohonu ake te maarama ki nga tikanga o te ao whenua.

Ka whakawerohia e te kitenga te whakaaro he koretake a Mars. Ahakoa ka puta nga ru o te whenua i te neke o nga papa tectonic, kotahi te pereti totoka a Mars, heoi kei te mau tonu nga hapa o te ao. Kei te iti haere, kei te whakamatao a Mars, ka puta he nekehanga i roto i te kirinuku, ka puta he ru.

I whakatauhia te pokapū o te ru ki te rohe o Al-Qahira Vallis i te tuakoi tonga o Mars. He nui ake te kaha i tukuna atu i era atu rukereke katoa i kitea e InSight. I te timatanga, he rite te waitohu ru o te ru ki o nga paanga meteorite e rua o mua i kitea e te kaihoe. Heoi ano, ko etahi atu tātaritanga me te rapu i nga ahuatanga o te mata i whakatau he paanga te take.

He mea nui tenei kitenga mo nga misioni a meake nei ki Mars. He mea nui te mohio ki nga mahi ruri o Marite mo te torotoro a te tangata ki te ao. Ahakoa karekau tenei wiriwiri e whai hua kino ki runga i te whenua, e whakaatu ana i te hiahia ki te ako me te whakamahere mo nga aitua ruia ka tukuna te tangata ki Mars.

Ka whai waahi ano tenei kitenga ki te wetewete i te hitori o te whenua me te whanaketanga o Mars. Ma te pai ake o te mohio ki nga mahi ruri i runga i te ao, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki tona hanganga o roto me te pehea i huri ai i roto i te waa.

Rauemi:

– Reta Rangahau Geophysical

– Misiona NASA InSight