Ka kitea e te InSight Lander o NASA te ru nui rawa atu kua tuhia ki Mars

Kua kitea e te InSight te kaihoe o NASA he kitenga whenua i runga i Mars, ka kitea te ru nui rawa atu kua rekotia ki te Papa Whero. He 4.7 te rahi o tenei ru nui, kaore pea he mea nui ki runga i te whenua, engari he ruru nui mo Mars.

He rereke ki te Ao, kaore he papa tectonics a Mars, ko te tukanga matawhenua e puta ai nga ru. I te timatanga, i whakapono nga kaiputaiao na te paheketanga o te meteorite i puta ai te ru, engari karekau he hua i puta mai i ta ratou rapunga i te rua. Na tenei i ara ake ai ki te whakatau hou - na te mahi tectonic i roto i Mars ano i puta te ru, he rite ki te haruru i roto i te ao.

Ko tenei kitenga he whakamarama hou mo nga mahi ruihi a Mars me te whakaatu i nga tirohanga o roto o te ao. “He tohu nui tenei ki te anga whakamua i roto i to maatau mohiotanga ki nga mahi ruri o Martian me te whakatata atu ki te wetewete pai ake i nga tikanga hangahanga o te ao,” e kii ana te kaiputaiao aorangi a Ben Fernando o te Whare Wananga o Oxford.

I roto i tana misioni e wha tau, i hopukina e InSight's seismometer te 1,319 nga ru maru. Ko te kirinuku kotahi, kaore ano i pakaruhia o Mars, kei a ia tonu nga hapa kaha ka puta he ru, ahakoa kei te iti haere te ao me te whakamatao me te kore o nga tukanga tectonic pereti kaha.

I whakatauhia e nga kairangahau ko te ru 4.7 te nui i ahu mai i te rohe o Al-Qahira Vallis i te tuakoi tonga o Mars, tata ki te 1,200 maero ki te tonga-rawhiti o te waahi o InSight. He tekau maero pea i raro i te mata. Ko te kaha i tukuna i tenei ru i kaha ake i era atu ruru katoa i tuhia e InSight.

Ko te korenga o te puwha i pa mai i miharo nga kaiputaiao, i te mea he rite te ahua o nga paanga meteorite e rua i kitea e InSight i mua. Ko nga kitenga o tenei ruru he mahi nui ki te mohio ki te hitori o Mars me te tohatoha o nga mahi ru.

I te wa e whakamaherehia ana nga misioni tangata a muri ake nei ki Mars, he mea nui te maaramatanga ki nga mahi ruri o Martian. Ka awhina i roto i te whakarite i te haumaru me te angitu o enei misioni.