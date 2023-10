Ka kitea e te InSight Lander o NASA te ru nui rawa atu ki tenei ra

Ko te InSight kaihoe o NASA, i reti i te tau 2022 i muri i nga tau e wha o nga mahi, i kite i te ru nui rawa atu i tuhia ki Mars i te 4 o Mei, 2022. He 4.7 te rahi o te ru, he mea nui tenei mo to tatou hoa tata. Kaore i rite ki te Ao, karekau a Mars i te pereti tectonics, e whakaputa ru ana. I te tuatahi, i whakapae nga kaiputaiao na te paheketanga o te meteorite te ru, engari karekau i kitea he tohu o te pakarutanga o te rua.

Engari, i whakatauhia e nga kairangahau ko te ru i puta mai i te mahi tectonic i roto o Mars, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te mahi ru o te ao. E whakau ana te kitenga ka taea e nga he o Mars te whakatuu i nga ru maru me te whakamarama i nga tikanga hangahanga o te ao.

I whakatauhia e nga kairangahau i ahu mai te ru i te rohe o Al-Qahira Vallis, tata ki te 1,200 maero ki te tonga-rawhiti o te waahi o InSight e tata ana ki te equator. Kei te haere tonu tenei rohe ki te neke i roto i te kirinuku o Martian, ahakoa te korenga o nga mahi tectonic pereti kaha. Ko te kaha i tukuna i tenei ru i nui ake i te whakahiatotanga o nga ruru katoa i kitea e InSight.

I tono nga kaiputaiao ki te awhina a nga momo tari mokowhiti ki te rapu i nga taunakitanga o te paanga ki te ra o te ru, engari karekau i kitea he kowhao paanga. Ko te korenga o te rua he tohu nui ki te whakamaori i nga tohu ruri i Mars.

He mea nui te mohio ki nga mahi rui a Martian mo nga haerenga a te tangata ki Mars. Ahakoa karekau te ruri 4.7 te nui e pa ki te whenua, e whakaatu ana i te hiranga o te whai whakaaro ki nga mahi ruri i te wa e whakamahere ana i nga mahi a te tangata ki te Papa Whero.

Puna: Reuters