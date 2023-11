Ko te kaha miharo o te Sperm ka wero i te Ture Tuatoru a Newton mo te neke

Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua e whakawero ana i tetahi o nga ture motini a Isaac Newton. Ko nga rangahau tata nei i aratakihia e te kaiputaiao pangarau a Kenta Ishimoto me tana roopu i te Whare Wananga o Kyoto kua kitea he ahua kee te parāoa ki te ture tuatoru a Newton, e kii ana "mo nga mahi katoa, he rite te tauhohenga me te rereke."

I nga wa o mua, ko te ture tuatoru a Newton e kii ana ka haere takirua nga topa i nga wa katoa ka mahi i nga huarahi rereke. Hei tauira, ka tukitukia nga mapere e rua, ka whakawhitia te kaha me te hokinga. Heoi, ina tae mai ki nga pūtau parāoa, kei a ratou te kaha ohorere ki te turaki i a ratou ano i roto i nga wai kirikiri me te kore e pa ki te tauhohenga rite me te rereke.

Na roto i te raupapa o nga whakamatautau me te whakatauira pangarau ma te whakamahi i te parāoa tangata me te nekehanga o te pukohu kaakaariki, ka rukuhia e nga kairangahau nga taunekeneke kore-tauutuutu o te flagella-ko nga hiku iti o nga pūtau parāoa-e akiaki ana i to raatau nekehanga whakamua. I kitea e ratou he "elasticity rerekee" nga whiore parāoa e taea ai e ratou te wepu a tawhio noa me te kore e ngaro te kaha o te wai huri noa.

I tua atu, i whakauruhia e te roopu he kaupapa hou e kiia nei ko te "odd elastic modulus" hei whakaahua i nga miihini o roto o te haki. I te wa e piko ana te kara, ka whakautu ki te wai, ka karohia e ratou te tauhohenga rite me te tauhohenga, na reira ka tiakina te kaha me te whakaahuru.

Ko tenei whakakitenga whakamohiotanga ka whai paanga pea ki nga waahi rereke. Ko te mea nui, ka taea e ia te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga robots iti, whakahiato-whaiaro i hangaia hei tauira i nga taonga ora. Ma te mohio ki nga maataapono o te kaha o te parāoa ki te whakahē i te ture tuatoru a Newton, ka pai ake te mohio o nga kaiputaiao ki te whanonga roopu me te whakamahi i enei tirohanga ki te hoahoa o nga punaha robotic auaha.

FAQ:

P: He aha te ture motini tuatoru a Newton?

A: Ko te ture tuatoru a Newton e kii ana "mo nga mahi katoa, he rite te tauhohenga me te rereke."

P: He pëhea te whakahë a ngä pütau parāoa i te ture tuatoru a Newton?

A: Ka taea e nga pūtau sperm te turaki i a ratou ano i roto i te wai kirikiri me te kore e pa ki te tauhohenga orite me te rerekee, e tumanakohia ana i runga i te ture.

P: He aha te whakararata rereke?

A: Ko te whakaraerae rerekee e pa ana ki te kaha ahurei o nga hiku parāoa ki te whiu huri noa me te karo i te ngaro o te kaha ki te wai huri noa.

P: He aha te whakanekehanga rapa rereke?

A: Ko te odd elastic modulus he kupu i whakauruhia e nga kairangahau ki te whakaahua i nga miihini o roto o te haki parāoa, e whakamarama ana i to raatau kaha ki te whakahē i te ture tuatoru a Newton.

P: Me pehea e pa ai tenei rangahau ki te whanaketanga o te robotics?

A: Ko nga mohiotanga i puta mai i te ako i te whakahē a te parāoa ki te ture tuatoru a Newton ka taea te awhina ki te hanga robots iti, whakahiato-whaiaro e whakatauira ana i nga rawa koiora me te whakaatu i te whanonga takirua.