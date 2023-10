Ko nga Whakaaturanga Hou e tautoko ana i te hiranga o nga tapuwae tawhito i New Mexico

Na te kitenga tata nei o nga tapuwae parapara i New Mexico kua kapohia e nga tohunga whaipara tangata me te kaha ki te whakahou i to maatau mohiotanga ki te hitori o te tangata. Ko nga tapuwae, e kiia ana ko te 21,000 ki te 23,000 tau te pakeke e ai ki te radiocarbon dating, e whakaatu ana i nga tirohanga tino nui ki te waahi o te noho a te tangata ki Amerika.

Ko nga tapuwae, i kitea i roto i te Tularosa Basin e tata ana ki tetahi roto tawhito i White Sands National Park, i te tuatahi i tutakina ki te pohehe mo to ratau tau. Heoi, kua puta nga rangahau hou e rua nga rarangi taunakitanga hei tautoko i nga ra tuatahi. Ko te rarangi tuatahi o nga taunakitanga ko te radiocarbon dating o te hae conifer, e karo ana i nga hē ka puta mai i te wa e tarai ana i nga tipu wai. Ko nga hua o te whakatau hae ka rite ki nga tau o nga kakano kua tiakina.

Ko te rarangi tuarua o nga taunakitanga i whakamahi i te tikanga teiti e mohiotia ana ko te whakamarama whakaihiihi i te mata, i whakatau i te wa whakamutunga ka kitea nga purapura kiripaka i roto i te parataiao ki te ra. I tohu tenei tikanga i te iti rawa o te 21,500 tau mo te quartz, me te whakakaha ake i te wa moata o te aroaro o te tangata.

Ko te hiranga o enei tapuwae kei te turaki i nga hitori o te noho a te tangata ki Amerika. I whakaponohia i mua i tae mai nga tangata ki te rohe i muri i te hiri o nga papa hukapapa nui ki te huarahi ki Amerika Te Tai Tokerau. Heoi, ko te kitenga o enei tapuwae e tohu ana i tae wawe mai te tangata i nga whakaaro o mua.

Ka whakaarahia e te rangahau nga patai mo te hekenga tuatahi o te tangata ki Amerika. Kare tonu i te maarama mena i tae mai nga tangata tuatahi ma runga poti, i whakawhiti ranei i tetahi piriti whenua mai i Ahia. I tua atu, kaore i te tino mohio mena kotahi, maha ranei nga taupori o nga tangata o mua o enei ra i haere.

Ahakoa e whakamarama ana tenei rangahau mo te kukuwhatanga o te tangata, he nui tonu nga korero mo te nohonga o Amerika. Ko nga kitenga o tenei rangahau e tino tohu ana i te noho a te tangata i te wa o te Last Glacial Maximum, he wa i kapi ai nga rau tio nui ki etahi wahi o Amerika Te Tai Tokerau. E tohu ana tenei ko nga tangata nana enei tapuwae i tae mai i mua atu i nga whakaaro o mua.

I roto i te katoa, ko te kitenga o enei tapuwae tawhito me nga rangahau o muri mai e tautoko ana i te whakaaro mo te noho tangata o mua ki Amerika. He mea nui tenei kitenga ehara mo nga tohunga whaipara tangata engari mo te mohio ki te hekenga o te tangata me te urutau ki nga taiao hou. Ko nga whenua o Amerika te rohe whakamutunga i roto i te haerenga o te ao o te tangata hou, a ko enei tapuwae e whakaatu ana i nga wero me nga huarahi e pa ana ki o tatou tupuna.

