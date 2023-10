Ka Whakamaramahia e nga Rua Whetu Nga Putanga Kaha o te Pungao mai i te Mokowhiti, Ka Tohu Rangahau Hou

Ko nga rangahau hou i whakahaeretia i te Whare Wananga o Tokyo e kii ana ko nga "whetu" kei muri i nga pupuhi kaha mai i te waahi e kiia nei ko te tere o te reo irirangi. Ko enei tohu, ka kitea he ngaru reo irirangi, i kitea tuatahitia i te tau 2007 ka taea te haere i nga piriona tau marama, he hautanga o te hekona te roa.

Ahakoa he mea ngaro tonu te take o enei pahūtanga, e kii ana te ariā e mau tonu ana ko etahi ka tukuna e nga whetu neutron, ka puta mai i te hinganga o te whetu nui. Otirā, ko nga aukumete, he whetu neutron me nga papa autō kaha, kua kitea e tuku ana i nga pupuhi reo irirangi tere.

Kua kitea e nga rangahau o mua he riterite i waenga i te tohatoha hiko o te tukurua i nga paoho tere o te reo irirangi me era o nga rū whenua me te mura o te ra. Heoi, ko te rangahau hou a te Whare Wananga o Tokyo, i whakaputaina i roto i te "Monthly Notice of the Royal Astronomical Society," i kitea he rerekeetanga i waenga i nga pupuhi me nga mura ahi, me te tautuhi ano i etahi ritenga i waenga i nga paoho tere o te reo irirangi me nga ru.

E tautoko ana tenei i te whakapae ko nga pupuhi reo irirangi tere ka puta mai i nga "wiri whetu," ka puta i te wa ka paheke te mata o te whetu neutron. He rite ki nga rū whenua, ka taea e nga rū whetū te whakaatu i te maaramatanga ki te maarama ki nga mea teitei, te ahupūngao karihi, tae atu ki te whanonga o te rū whenua.

I kii a Ahorangi Tomonori Totani o Te Whare Wananga o Tokyo's Department of Astronomy, ko te ako i nga whetū ki runga i nga whetū ultradense tawhiti he tirohanga hou mo nga rū whenua i te mea ko roto o te whetu neutron te rohe mātotoru rawa o te ao. Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi ki te whai matauranga hou ki nga mea tino teitei me nga ture taketake o te ahupūngao karihi.

Ko te rangahau i whakahaeretia e Ahorangi Totani me te tauira paetahi a Yuya Tsuzuki i tātari i te honohononga puta noa i te mokowā ahu-rua me te tirotiro i te hononga wa-kaha o te tata ki te 7,000 nga paoho reo irirangi tere mai i nga puna rereke. I ako ano ratou i nga rū whenua ma te whakamahi i nga raraunga mai i Hapani me te tātari i nga mura o te ra i roto i nga rekoata mai i te misioni o te ao a Hinode.

Ka mahia etahi atu rangahau hei whakamana i te whanuitanga o nga ritenga e kitea ana i waenga i te paheketanga tere o te reo irirangi, te ru, me te mura o te ra. Ma te mohio ki nga tikanga i muri mai i enei huihuinga mokowhiti kaha ka kitea pea nga kitenga whakahihiri mo te ahua o to tatou ao.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Tokyo

– Nga Panui Marama a te Royal Astronomical Society