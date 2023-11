Ka kitea e nga Kairangataiao nga wero pea mo te whakaora i te papa ozone

I roto i te tahi maimiraa i neneihia i roto i te Nature Communications, ua feaa te mau aivanaa i te mana‘o fariihia e te oraora-maitai-hia ra te apa ozone. He rereke ki nga aromatawai o mua, ko enei kitenga e kii ana ehara i te mea ko te kohao ozone anake kaore e kati, engari kei te tipu haere tonu.

Ko te Kawa o Montreal, he kirimana o te ao i whakamanahia i te tau 1987, i pai te whakakore i te whakamahi neke atu i te 100 nga matū whakaheke ozone, tae atu ki nga chlorofluorocarbons (CFC) e kitea nuitia ana i roto i nga rehu aerosol, whakarewa, me nga whakamahana. I whakanuia tenei aukati hei huarahi whakahirahira ki te whakaora i te paparanga ozone.

Heoi, kua kitea e nga kairangahau o Aotearoa kua heke te taumata ozone i te uho o te poka ozone Antarctic e 26% mai i te tau 2004 i te wa o te puna. E tohu ana tenei ko te poka kaore i noho nui noa te rahi engari kua hohonu ano hoki, ka heke te taumata ozone.

E ai ki te rangahau ko enei kitenga whakamataku ki nga huringa o te polar vortex o Antarctica, he papatipu nui o te hau makariri me te pehanga iti kei runga ake i te Pou Tonga. Kaore nga kaituhi o te rangahau i ruku hohonu ki nga take motuhake o enei huringa; heoi, i whakaae ratou he maha nga ahuatanga, tae atu ki te parahanga whakamahana o te ao, nga matūriki hau mai i nga ahi ahi me nga puia, me nga whakarereketanga o te huringa o te ra, ka pa ki te paheketanga o te ozone.

Ko Hannah Kessenich, he tauira PhD i te Whare Wananga o Otago me te kaituhi matua o te rangahau, i whakanui i te hononga i waenga i te hihiri o te hau me te mau tonu o te poka ozone Antarctic, e kii ana, "Na, ahakoa kua angitu te Kawa Montreal ki te whakaheke i nga CFC. te wa me te aukati i te kino o te taiao, ko nga poka ozone o te Antarctica tata tonu nei e tino hono ana ki nga huringa o te kaha o te rangi.

FAQ

Kei te ora ake te paparanga ozone?

Ko nga kitenga o tetahi rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Nature Communications e whakawero ana i te whakaaro kei te ora ake te paparanga ozone. E ai ki te rangahau karekau pea e kati te kohao ozone, ka nui haere.

Na te aha i paheke ai te paparanga ozone?

Ko te paheketanga o te paparanga ozone ko te mea tuatahi na te whakamahinga o nga matū whakaheke ozone, penei i te chlorofluorocarbons (CFCs), i whakamahia i roto i nga rehu aerosol, nga whakarewa, me nga whakamahana. Ko te aukati i enei matū i raro i te Kawa o Montreal i whai hua ki te whakaheke i o raatau taumata me te awhina i te whakaoranga o te paparanga ozone.

He aha nga mea ka paheke te ozone?

Ka taea te awe i te paheketanga o te Ozone e nga momo ahuatanga, tae atu ki te parahanga o te whakamahana o te ao, nga matūriki hau mai i nga ahi ahi me nga puia, me nga huringa o te huringa o te ra. Ko enei mea ka pa ki te hihiko o te paparanga ozone me te paheketanga.

He aha te mahi a te polar vortex Antarctic?

Ko te polar vortex o Antarctic he papatipu awhiowhio nui o te pehanga iti me te hau makariri i runga ake i te Pou Tonga. Ko nga huringa i roto i tenei ahuatanga o te hau, penei i tona kaha me tona mahana, ka pa ki nga kukū ozone me te whai waahi ki te mau tonu o te poka ozone.

He aha te hiranga o nga kitenga o te rangahau?

Ko nga kitenga o te rangahau e whakaatu ana i nga wero pea mo te whakaora i te paparanga ozone. E tohu ana ratou ahakoa nga mahi ki te whakaiti i nga matū whakaheke ozone, kaore te poka ozone o Antarctic i whakaatu i nga tohu nui o te whakapai ake, a kei te kino haere. Me rangahau ano kia mohio ai ki nga hihiko uaua e whai waahi ana ki te mau tonu o te poka ozone.