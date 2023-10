Tuhinga Hou: Te Hiranga o te Whakahaere Pihikete mo te Whakaakoranga Ipurangi Whaiaro

Kua noho nga pihikete hei waahanga nui o o maatau wheako ipurangi, e taea ai e nga paetukutuku te tuku ihirangi me nga panui e pa ana ki o maatau hiahia me nga mahi ipurangi. Heoi, he mea nui kia mohio koe ki te hiranga o te whakahaere pihikete hei whakapumau i to tatou muna me te mana whakahaere i o tatou raraunga ipurangi.

Ko nga pihikete, i roto i nga kupu ngawari, he konae tuhinga iti ka rongoa i runga i o maatau taputapu ina toro ana matou ki nga paetukutuku. Kei roto i a raatau nga korero nui mo o maatau tirotiro tirotiro, penei i nga wharangi e toro ana matou, nga hua e rapu ana matou, me nga manakohanga kua tohua e matou. Ka whakamahia enei raraunga e nga paetukutuku me o raatau hoa hokohoko ki te whakarei ake i te whakaterenga o te waahi, ki te tuku panui whaiaro, ki te tarai i te whakamahinga o te waahi, me te whakapai ake i nga rautaki hokohoko.

He mea nui kia mohio nga tangata takitahi ki nga korero ka kohia e nga pihikete me te pehea e whakamahia ai. Ma te mohio ki nga mahi a nga pihikete, ka taea e taatau te whiriwhiri ko wai nga pihikete ka whakaaetia e matou, ko tehea nga pihikete ka whakakorehia e matou. Ko te whakahaere i a maatau tautuhinga pihikete ka whakawhiwhia ki a maatau te mana ki te whakahaere i te taumata o te whakawhaiaro me te noho muna e hiahia ana matou.

FAQ:

Q: He aha nga pihikete?

A: Ko nga pihikete he konae tuhinga iti kei te rongoa i runga i o maatau taputapu kei roto nga korero mo o maatau mahi tirotiro.

P: Me pehea te whakamahi pihikete?

A: Ka whakamahia nga pihikete e nga paetukutuku me o raatau hoa ki te whakarei ake i te whakaterenga o te waahi, te whakawhaiaro i nga panui, te tātari i te whakamahinga o te waahi, me te whakapai ake i nga mahi hokohoko.

P: He aha te mea nui ki te whakahaere pihikete?

A: Ma te whakahaere pihikete ka taea e matou te whakahaere i te taumata o te whakawhaiaro me te noho muna e hiahia ana matou i a matou e tirotiro ana i te ipurangi.

P: Me pehea taku whakahaere i aku tautuhinga pihikete?

A: Ka taea e koe te whakahaere i o tautuhinga pihikete ma te uru atu ki te whiringa Tautuhinga Pihikete ka kitea i te nuinga o nga paetukutuku.

P: Ka taea te whakakore i nga pihikete katoa?

A: Ae, ma te whakarereke i o tautuhinga pihikete, ka taea e koe te kowhiri ki te whakakore i nga pihikete kore-tino i te wa e tirotiro ana.

Ko te whakahaere i o tatou manakohanga pihikete he mahi nui ki te whai wheako ipurangi whaiaro i te wa e tiaki ana i to maatau muna. Ma te whakahaere i a maatau tautuhinga pihikete, ka taea e taatau te whakataurite i waenga i te whiwhi i nga ihirangi me nga panui i te wa e tiaki ana i a maatau korero whaiaro. No reira, he mea nui kia mohio koe ki nga pihikete e whakaaehia ana e matou me te arotake me te whakahou i o maatau hiahia ki te whakarite i tetahi haerenga ipurangi haumaru me te ngahau.