Ko nga kaiputaiao me nga kairangahau no na tata nei i kite i te whenua, kua hurahia te whenua o Argoland kua ngaro noa atu. Ko tenei whenua totohu, kua ngaro atu i raro i te mata o te moana mo te 155 miriona tau, e whakaponohia ana kua neke ake i te rahi o te United States, ka toro atu ki te Moana Inia me te tonga o Ahia.

Neke atu i te whitu tau, ka rapua e nga kaiputaiao me nga kairangahau nga toenga whenua o Argoland. No mua tata nei i whai hua ai a raatau mahi, na te mea he pepa i whakaputaina i roto i te pukapuka rongonui a Gondwana Research e whakamarama ana i nga wero kua pa ki tenei kitenga nui.

E ai ki nga kitenga o te rangahau, kua kitea e nga kaiputaiao Tatimana nga "mega-unit" kua mau ki roto i nga moutere iti ka marara puta noa i te papa o te moana, hei tohu mo nga toenga o Argoland. Ko tenei whenua tawhito, neke atu i te 3,000 maero te tawhiti, ka wehewehea i te wa o te Late Triassic, i te mutunga ka huri hei roopu moutere. Ko etahi wahanga o Argoland i ruku ki raro, ka totohu ki raro i te moana, ka waiho he kongakonga noa iho o tona whanui tino ataahua i mua.

Na tenei kitenga ano i huri i to maatau mohiotanga ki te hitori o te whenua. Ko Douwe Van Hinsbergen, te kaituhi o te rangahau, i whakaatu i te hiranga o te kitenga, e kii ana ko te ngaro o nga whenua penei ka arahi ki te kore matauranga o mua o to tatou ao.

Ko te tautuhi i nga toenga o Argoland he tirohanga hou mo te kukuwhatanga o nga whenua o te Ao. E whakaatu ana i te hihiko me te huri haere tonu o to tatou ao, kei reira nga whenua tawhito ka ngaro, ka huri i roto i nga miriona tau.

FAQ:

P: Kia pehea te roa i rukuhia a Argoland?

A: I noho a Argoland ki raro mo te 155 miriona tau.

Q: He pehea te nui o Argoland ki te United States?

A: He nui ake a Argoland i te rahi o te United States.

P: I toro atu a Argoland ki hea?

A: Ka horahia a Argoland puta noa i te Moana Inia me te tonga o Ahia.

P: Kia pehea te roa o te rapu a nga kaiputaiao mo nga toenga o Argoland?

A: Neke atu i te whitu nga tau i rapu nga kaiputaiao ki te kimi i nga toenga whenua o Argoland.

P: I pehea a Argoland i huri ai i te waa?

A: I pakaruhia a Argoland ki roto i te roopu o nga moutere i te wa o te Late Triassic era, me etahi wahanga ka totohu ki raro i te moana.

Rauemi:

Gondwana Rangahau