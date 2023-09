Takamania Tika: Kairangahau i Angitū te Whakaora i te RNA mai i nga momo kua ngaro

I roto i tetahi mahi nui, kua angitu nga kaiputaiao ki te tango i te RNA mai i nga tauira kua tiakina o te taika Tasmanian, he marsupial kua ngaro, no te tau 1891. Koinei te wa tuatahi i tangohia mai ai te RNA, he taonga ira iti ake i te DNA, mai i tetahi momo kua ngaro. I penapenahia nga tauira ki tetahi whare taonga i Stockholm, Sweden.

Ko te whakaora mai i te RNA mai i nga tauira taika o Tasmanian e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki te koiora me te paopaotanga o enei kararehe ngaro. Ko te raupapa RNA he tuku korero mo nga taapiri ira me te mahi ira, he mea nui kia mohio ki nga ahuatanga me nga ahuatanga o nga momo kua ngaro.

I mua, kua pai te tango i te DNA mai i nga rauropi tawhito, engari ko tenei rangahau e whakaatu ana i te kaha ki te whakaora i te RNA mai i nga momo kua ngaro. Ko te tiaki i nga tauira tiger Tasmanian, ahakoa te rongoa i te pāmahana rūma i roto i te kāpata, ka werohia te whakapae he tere te heke o te RNA i raro i enei ahuatanga. Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te ako me te hanga ano i nga momo kua ngaro.

I tua atu i tona hiranga mo te mohio ki nga momo kua ngaro, ko te kaha ki te whakaora i te RNA mai i nga wheori tawhito ka awhina i te ako i nga mate o mua. He mahi nui a RNA ki te kawe i nga korero ira i whakawhiwhia mai i te DNA, e taea ai te whakahiato o nga pūmua me te whakahaere i te kaiao ira.

Ko te taika Tasmania, e mohiotia ana ko te thylacine, he kaiwhangai nui puta noa i Ahitereiria me nga moutere tata tae noa ki nga mahi a te tangata ka mate. Ko te taenga mai o te tangata ki Ahitereiria tata ki te 50,000 tau ki muri, ka whai muri i te nohonga a te Pakeha i te rau tau 18, ka heke te taupori, ka mutu te mate o te taika Tasmania. I kiihia he whakatuma mo nga kararehe, ka puta he taonga ki runga i o ratou mahunga. I mate te taika Tasmanian whakamutunga i te mauheretanga i te tau 1936.

Ko nga mahi ki te "whakakore" etahi momo, tae atu ki te taika Tasmania, kua whakarewahia e nga kaupapa motuhake. Ahakoa ko te hanga ano i nga momo kua ngaro mai i nga whanaunga ora he wero, ka kitea e tenei rangahau te hiranga o te rangahau ano mo te koiora o nga kararehe kua ngaro.

