I te marama o Hepetema 2023, i tutuki i nga kaiputaiao tetahi waahanga nui na te tango angitu i te RNA mai i te taika Tasmanian, he mea ora. Ko te RNA i tangohia mai i tetahi tauira kua neke atu i te 130 tau te pakeke, kei te Whare Taonga o te Taiao o Huitene i tenei wa. Na tenei kitenga o te whenua kua kitea e nga tohunga ira he tino mohio ki te mahi a nga ira o tenei kararehe kua ngaro. Ko nga kitenga o tenei rangahau i whakaputaina i roto i te pukapuka rangahau a Genome Research.

Ko te taika Tasmania, e kiia ana ko thylacine, he marsupial kaikiko i haere i mua i Ahitereiria, Niu Kini, me Tasmania. Ko te tino take o tona ngarohanga kare tonu i te mohiotia, engari e whakaponohia ana he mahi nui te whakatoi a te tangata. Ko te thylacine whakamutunga i mohiotia, ko Benjamin te ingoa, i mate i te whakarau i te tau 1936.

Ahakoa ko te arotahi tuatahi o te rangahau ehara i te whakakoi i nga momo kua ngaro, ko te kaha ki te tango, ki te tātari, ki te whakaraupapa i te RNA tawhito ka whakatuwhera i nga huarahi mo te hanga ano i nga momo kua ngaro a muri ake nei. Ko te tohunga ira a Emilio Mármol Sánchez, te kaituhi matua o te rangahau, e tautoko ana mo etahi atu rangahau mo te koiora o enei kararehe kua ngaro. Heoi ano, he uaua te mahi o te hanga ano i tetahi momo kua ngaro na roto i te whakatika ira ira i runga i nga whanaunga kararehe e ora ana he uaua, he roa te wa.

Ko Ahorangi Andrew Pask no te Whare Wananga o Poipiripi te kaiarahi i nga mahi ki te whakaara i te thylacine. I kii ia ko te kitenga o te RNA i roto i nga whare taonga tawhito me nga tauira tawhito ka nui ake te hohonutanga o to maatau mohio ki te koiora kararehe kua ngaro. Ko te tukanga aranga ko te whakatika i te DNA o te whanaunga tata o te momo kua ngaro, te hanga embryos me nga momo ira kua whakahoutia, me te kimi i tetahi whaea whakakapi tika mo nga uri. Ahakoa kua whakaraupapahia nga momo ira tangata tata ki te 20 kua ngaro, mai i te tau 2022, kaore tetahi o enei momo i hanga angitu.

He rite tonu te mahi whakakao ka taea te whakaaro ina oti te aranga o te momo. Heoi, ko te arotahi o naianei ko te whakamahi i te whakaora ira, kaua i te koorua. Ko te whakamaarama ko te whakawhiti i te DNA mai i te pūtau somatic ki roto i te pūtau hua manu kua tangohia tona karihi me te DNA, ka whanake hei kukune. Kātahi ka whakatōngia te kukune ki roto i te whāea whakakapi kia tupu hei tauira ora o te momo kua ngaro.

Hei whakamutunga, ko te tangohanga angitu o te RNA mai i te taika Tasmanian ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau ira me te aranga ake o nga momo kua ngaro. Ahakoa he uaua, he wero hoki te tukanga o te hanga ano i tetahi momo kua ngaro, kei te akiaki nga kaiputaiao i nga rohe o te matauranga ki tenei mara. Ko te wa kei te heke mai ka kitea ano nga momo kua ngaro atu i te whenua.

