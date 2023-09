Ka tangohia e nga Kairangahau te RNA mai i te Taakaa Tasmanian kua ngaro

Kua angitu nga kaiputaiao ki te tango i te RNA mai i tetahi momo kua ngaro mo te wa tuatahi. Ko te thylacine, e mohiotia ana ko te Tasmanian tiger, he marsupial kaikiko i ngaro i te tau 1936. He roopu kairangahau mai i te Whare Wananga o Stockholm me te Center for Paleogenetics i Stockholm i kaha ki te whakaora i te RNA mai i tetahi tauira thylacine 130-tau te pakeke i te Stockholm. Te Whare Taonga o te Taiao.

Ko te RNA (waikawa ribonucleic) he ngota ngota e whai waahi nui ana ki te whakahiato pūmua me te kawe i nga taonga ira i roto i etahi wheori. I taea e nga kairangahau te whakaraupapa i te RNA mai i te kiri o te tauira thylacine me nga kiko uaua koiwi. Ma tenei pakaruhanga ka taea e nga kaiputaiao te ako i te koiora me te paopaotanga o nga pūtau taika Tasmanian i mua i tona ngaronga.

Ko te thylacine i hopukina, ka whakahengia mo te patu kararehe i Tasmania, i mate ai. Ko te ngaronga o te nohonga me nga mate whakaurunga i whai waahi ano ki te mate. Ko nga mahi whakamomori tata nei a Colossal Biosciences e whai ana ki te hanga momo takawaenga o te thylacine me te whakahoki ano ki tona kainga taketake. Heoi, ko te rangahau RNA i whakahaerehia e te roopu mai i te Whare Wananga o Stockholm kaore i aro ki te whakakorenga.

Ko te kaha ki te whakaora i te RNA mai i nga momo kua ngaro ka tuwhera nga huarahi mo etahi atu rangahau. Ka taea e nga kaiputaiao te whakaora i te RNA mai i etahi atu kararehe kua ngaro, tae atu ki nga huaketo tawhito kei roto i nga kohinga whare taonga. Ka taea e tenei te whakarato i nga tirohanga mo te whanaketanga o nga huaketo me te whai waahi ki nga ahunga whakamua i roto i te hangarau whakatika ira, te whakakikiritanga in vitro, me te tātaritanga rorohiko o nga raraunga ira.

He nui te ahunga whakamua o te rangahau o te DNA tawhito i nga tau tata nei, a ko te whakaoranga o te RNA mai i nga momo kua ngaro ka taea te huarahi mo etahi atu kitenga. Na te maha o nga mea ora e noho ana i roto i nga whare taonga, ko te tangohanga o te RNA mai i etahi atu momo ka tere ka puta.

