Te Wetewete i nga mea ngaro a te ira o tetahi momo kua ngaro: RNA Analysis of the Tasmanian Tiger

Kua kitea e nga tohunga ira he kitenga whenua ma te wehe me te wetewete i nga ngota ngota RNA mai i te tauira taika Tasmania 130 tau te pakeke. He tohu tenei mo te wa tuatahi i tangohia te RNA mai i tetahi kararehe kua ngaro. I riro mai nga taonga ira mai i tetahi tauira i roto i te kohinga o te Whare Taonga Taonga o Huitene. Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i te pukapuka rangahau a Genome Research, he whakamarama i te mahi a nga ira o te taika Tasmanian kua roa kua ngaro.

Ko te taika Tasmania, ko te thylacine ranei, he kaipara marsupial i ngaro tata ki te 2,000 tau ki muri, haunga te taupori o Tasmania i whaiwhaia i muri mai kia ngaro. I kii te kaituhi ako matua a Emilio Mármol Sánchez, ahakoa ehara i te mea ko te whakahoki ano i nga momo te kaupapa o te rangahau, ma te hohonu ake o te maarama ki te ahua o te taika Tasmania ka awhina i nga mahi ki te whakaara i te kararehe.

Ko Andrew Pask, te tumuaki o te Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, i kii te rangahau he waahi whenua, na te mea e whakaatu ana ka taea te tango i te RNA mai i nga whare taonga tawhito me nga tauira tawhito. Ma tenei kitenga ka whakarei ake i te maaramatanga o nga kaiputaiao ki te koiora o nga kararehe kua ngaro, me te whakapai ake i te hanga ano o nga momo ira tangata kua ngaro.

Kaore i rite ki te DNA, ko te RNA he kape rangitahi o te wahanga o te DNA, a, he ahua ngoikore, he tere te pakaru. I nga wa o mua, i whakaponohia kaore te RNA i mau i te waa. Heoi, i te tau 2019, i whakaraupapahia e nga kairangahau te RNA mai i te kiri o te wuruhi 14,300-tau te pakeke i tiakina i roto i te hukapapa. Ko te rangahau o naianei e whakapumau ana i te kaha ki te tiki RNA mai i nga kararehe kua ngaro, me nga mahi a meake nei ki te whakaora i te RNA mai i nga momo kua ngaro i mua noa atu, penei i te mammoth.

I angitu te raupapa rangahau a te roopu rangahau i te RNA mai i te kiri o te tauira taima o Tasmanian me nga kopa uaua koiwi, e tohu ana i nga ira motuhake o te thylacine. Ko enei korero ka hanga i te tuhinga o te kararehe, he rite ki te ira tangata e rongoa ana ki te DNA. Ma te mohio ki te RNA ka taea e nga kaiputaiao te maarama ake ki te koiora o te kararehe. Ka whakamahi a Mármol Sánchez i te whakataurite o te taone e whai waahi ana ia wharekai ki tetahi pukapuka tunu kai nui (DNA), engari ko te RNA ka taea e ia wharekai te hanga rihi motuhake. Ma te wetewete i te RNA, ka taea e nga kaiputaiao te hura i te koiora uaua me te paopaotanga i roto i nga pūtau.

Ko tenei mahi pakaru i roto i te wetewete i nga mea ngaro ira o tetahi momo kua ngaro, ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te ako i te DNA tawhito me te mohio ki nga mahi uaua o nga mea hanga roa kua ngaro.

