Ka kitea e nga Kairangirangi te Putanga Pungao Kaha mai i te Hohonutanga o te Ao

Kua kitea e nga kaitirotiro whetu te pakaru o te reo irirangi tere, ko te tino tawhiti rawa atu o te ahua kua kitea, kua waru piriona tau i haere ki te whenua. Ko enei pahūtanga o te kaha kaha, he mira haukona anake, he takenga kaore ano kia tino marama. Ko te pakarutanga hou i kitea i ahu mai i te roopu iti o te hanumi nga tupuni, e tautoko ana i nga ariā o naianei mo to ratou puna. Heoi, ko te kaha o te pakarutanga ka wero i te maaramatanga o nga kaiputaiao me pehea te whakaputanga.

E whakapono ana nga Kairangahau ka taea e te pahū reo irirangi tere te whai matauranga ki nga mea ngaro o te ao. Ma te ako i enei pahūtanga, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whakatau i te nui o te matū, te “mea noa,” kei te ao. I tenei wa, ko nga ngana ki te ine i tenei mea uaua kua puta nga hua taupatupatu. E whakaponohia ana kei te huna pea tenei mea i te waahi i waenga i nga tupuni, engari he wera rawa, he marara hoki ka kitea ma te whakamahi tikanga tikanga. Ko nga pupuhi reo irirangi tere, i tetahi atu taha, ka taea te mohio ki tenei rauemi katote me te whakarato i tetahi tikanga mo te ine.

Ko te kitenga o tenei pakaru kaha i mahia ma te whakamahi i te karu i Hapani. I whakamahia etahi atu telescopes ki te manatoko i te kitenga me te kohikohi i etahi atu korero mo taua mea. Ko nga hua o te rangahau kua whakaputaina i roto i te retaata Science.

Ahakoa kare e mohiotia te take o te pakaru o te reo irirangi, e tumanako ana nga kaiputaiao ma te rangahau a meake nei ka whakamarama i to ratau takenga mai ka awhina i te hura i nga mea ngaro o te ao.

