Ko te Putanga Reo Irirangi Tere Tino Kaha me Te Tawhiti I kitea

Kua kitea e nga kaiputaiao he pupuhi kaha o te kaha, e kiia nei ko te tere irirangi pakaru (FRB), i ahu mai i te hohonutanga o te ao. Ko tenei pakarutanga ehara i te mea ko te tino tawhiti rawa atu o tona ahua kua kitea, engari he tino kaha. Tata ki te waru piriona tau mo te pakarutanga ki te haere ki te whenua. I te iti iho i te hekona, ka tukuna e ia te nui o te kaha o te Ra i roto i nga tau 30 neke atu.

Ko nga pupuhi reo irirangi tere he pupuhi kaha o te kaha e puta ana i te waahi, a, kaore tonu i te mohiotia te takenga mai. Ko etahi o nga whakamaramatanga ko te hangarau o waho me nga whetu neutron. Heoi, ko tenei pakarutanga hou ka kitea i ahu mai i te roopu iti o nga tupuni hanumi, e hono ana ki nga ariā o naianei e karapoti ana i o raatau puna. Ko te kaha nui o te pakaru he wero ki to maatau mohiotanga o naianei mo te whakaputanga.

Ko te kaha ki te kite me te ako i nga pupuhi reo irirangi tere ka mau te kaha ki te whakautu i nga paatai ​​matua mo te ao. Ka taea e enei pakaru te awhina ki te whakatau i te taumahatanga o te ao, he pakirehua whakararu i puta mai nga hua koretake i tenei wa. E whakapono ana nga kairangahau ko te mea ngaro o te ao, he nui ake i te haurua o nga mea me noho ki reira, kei te huna pea i te waahi i waenga i nga tupuni. Ma te mohio ki nga rauemi katote, ka tere te pakaru o te reo irirangi e whakaatu ana i te nui o nga matū kei roto i nga rohe intergalactic.

I kitea tuatahitia te puhipuhi ma te whakamahi i te telescope i Hapani, a, i muri mai i tirotirohia ma te whakamahi i etahi atu telescopes. Ko te Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) i taea e nga kaiputaiao te tohu i te puna o te pakarutanga. Ko te rangahau ano ma te whakamahi i te European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) i Chile i kitea he tawhito ake te puna tupuni me te tawhiti atu i etahi atu puna FRB i kitea ki tenei ra, tera pea kei roto i te roopu iti o te hanumi nga tupuni.

Ko tenei kitenga whakamohiotanga kua tuhia ki roto i te pepa i tapaina ko “A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1,” i whakaputaina i roto i te pukapuka Science.

Puna: Pūtaiao, Te Whare Wananga o Swinburne