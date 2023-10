Ka Whakatakotohia e nga Kairangataiao nga Puna Marama Tino-Marama-a-Powered Quasiparticle-Powered

Ko nga Kairangataiao mai i te Instituto Superior Técnico (IST) i Potukara, te Whare Wananga o Rochester, Te Whare Wananga o California, Los Angeles, me Laboratoire d'Optique Appliquée i Parani kua whakaputa i tetahi rangahau i roto i te Nature Photonics e kii ana i te whakamahi i nga maariki hei hanga tino marama. puna marama. Ko enei quasiparticles, i hangaia e te nekehanga tukutahi o te maha o nga irahiko, he ahuatanga ahurei e taea ai e ratou te haere i tetahi tere, ahakoa tere atu i te marama, me te tu atu i nga kaha kaha.

He kaha nga matūriki quasipicle ki te neke i nga huarahi e kore e whakaaetia e nga ture o te ahupūngao e whakahaere ana i nga matūriki takitahi. I whakahaerehia e nga kairangahau nga whakahiato rorohiko matatau i runga i nga supercomputers ki te ako i nga ahuatanga o te quasiparticles i roto i nga plasmas. I kitea e ratou he tono whaihua mo nga puna marama-a-ira, tae atu ki nga whakaahua kore-whakangaro mo te matawai wheori, te mohio ki nga tikanga koiora, te hanga maramara rorohiko, me te tirotiro i te whanonga o nga matū kei roto i nga tinana tiretiera.

He maha nga painga o nga puna marama e whakaarohia ana i runga i nga waahanga kua tohua, penei i nga laser hiko kore utu. He iti noa atu nga punaa-a-ira-a-ira, he maamaa ake mo nga taiwhanga, nga hohipera, me nga umanga. Ma te iti o te tawhiti ki te haere, ka taea e te quasiparticles te whakaputa marama tino marama, tera pea ka ahu whakamua nui te putaiao me te hangarau.

Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te ahupūngao iraruke, ka taea te huri i nga puna marama, ka taea te whānuitanga o nga tono i roto i nga momo waahi putaiao me te hangarau.

Puna: Te Whare Wananga o Rochester