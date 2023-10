He huarahi hou ki te hanga i nga puna marama tino marama ma te whakamahi i nga maariki tapawha

He roopu kaiputaiao o te ao mai i Potukara, i te United States me Parani e huri ana i te mara o te ahupūngao iraruke ma te whakamahi i nga ahuatanga ahurei o te quasiparticles ki te hanga puna marama tino kanapa. I roto i ta raatau rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Photonics, ka kii nga kairangahau i tetahi ariā hou e taea ai te whakawhanake i nga puna marama e rite ana ki nga hangarau o naianei engari he iti ake.

Ka hangahia nga maariki quasipicle ina ka tukutahi nga irahiko maha i o raatau nekehanga. Kaore i rite ki nga matūriki takitahi, ka taea e nga quasiparticles te haere i tetahi tere, tae atu ki te tere atu i te marama, me te tu atu i nga kaha kaha. Ko tenei kaha ki te takahi i nga ture o nga matūriki takitahi ko te mea e tino miharo ana nga kaiputaiao.

Ko te kapa, i arahina e John Palastro mai i te Laboratory for Laser Energetics me te Institute of Optics, i whakahaere i nga whaihanga rorohiko matatau ki te ako i nga ahuatanga o te quasiparticles i roto i nga plasmas. Na roto i enei whaihanga, i kitea e ratou te kaha nui o nga puna marama-a-ira i roto i nga momo tono.

Ko tetahi o nga painga tino nui o nga puna marama e hangai ana ki te waahanga ko to raatau mahi. Ka mahia e ia irahiko i roto i te punaha nga nekehanga ngawari, engari ka taea e te iraruke iraruke mai i nga irahiko katoa te whakataurite i te whanonga o te matūriki e tere ake ana i te marama, i te matūriki oscillating ranei. Ma tenei ngawari e whakatuwhera ana i nga huarahi maha i roto i nga mara penei i te atahanga kore-whakangaro, te mohio ki nga tukanga koiora, te hanga maramara rorohiko, me te tirotiro i te whanonga o te matū i roto i nga tinana tiretiera.

Ka whakatauritea ki nga puna marama o naianei penei i nga laser irahiko kore utu, he painga motuhake nga puna marama-a-ira. He iti ake, he maamaa ake, he mea whai kiko mo te whānuitanga o nga taiwhanga, nga hohipera, me nga umanga. Ka taea e te ariā kua whakaarohia te huri i te whenua putaiao me te hangarau ma te whakaahei i nga kairangahau puta noa i te ao ki te uru atu ki nga puna marama kanapa me te kore e hiahiatia he hanganga nui me te utu nui.

Hei mutunga, ko te whakamahinga o te quasiparticles i roto i te hangarau puna marama e whakaatu ana i te huringa paradigm i roto i te ahupūngao radiation. Na to ratou kaha ki te whakaputa rama kaha i roto i te whakatakotoranga kiato, ko nga puna marama e hangai ana i nga waahanga-rua he oati pai mo te ahu whakamua rangahau putaiao me te whakaahei i nga waahanga hangarau nui.

Nga wehewehe:

– Quasiparticles: I hangaia e te maha o nga irahiko e neke ana i te tukutahi, ka taea e nga quasiparticles te haere i tetahi tere, tae atu ki te tere atu i te marama, me te tu atu i nga kaha kaha.

– Plasmas: Nga hau katote me nga irahiko me nga katote kore-kore.

Rauemi:

– Nature Photonics: “Whakaaro Anō i te Ahupūngao iraruke: Quasiparticles hei Puna Maama”