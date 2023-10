He Ture Putaiao e Whakatauhia ana e whakaatu ana i te ara Kunenga o te Ao

Kua whakatakotohia e nga Kairangataiao tetahi ture hou e pa ana ki te whanaketanga o nga rauropi ora anake engari ko nga kohuke, aorangi, whetu, me nga mea katoa o te ao. Ko tenei ture, e kiia ana ko "te ture mo te whakanui ake i nga korero mahi," ka tautuhi i nga ariā o te ao mo te kowhiringa e akiaki ana i nga punaha kia uaua ake i roto i te waa.

Ko te roopu rangahau kei muri i tenei ture he roopu marautanga kei roto ko nga tohunga mohio, tohunga astrophysicists, tohunga kohuke, me nga kaiputaiao raraunga. Ko ta ratou whainga ko te whakatika i te mea ngaro taketake he aha nga punaha uaua ka tipu haere ki nga korero mahi nui ake. Ko nga kairangahau e whakaatu ana i o raatau kitenga i roto i te rangahau i whakaputaina i roto i te retaata PNAS.

E ai ki te ture hou, ka piki ake, ka tipu haere nga korero mahi o te punaha mena ka whiriwhiria nga momo whirihoranga o te punaha mo tetahi mahi kotahi, neke atu ranei. E pa ana tenei ture ki nga punaha he maha nga waahanga, penei i te ngota, te ngota ngota, me nga pūtau. Ko enei waahanga ka taea te whakarite me te whakarereke i nga wa katoa, ma te whakamahi i nga whirihoranga maha ka tohua i runga i te mahi, he iti noa nga mea e ora ana.

Ma te whakawhānui ake i te ariā a Darwin mo te kukuwhatanga, ka kii nga kairangahau ka haere ano nga punaha ora-kore ki roto i nga tikanga kukuwhatanga ka whakapai ake nga whirihoranga pukapuka i nga mahi a te punaha. Ko tetahi o aua mahi ko te pumau.

He pai te whakautu a te hapori putaiao ki tenei ture pakaru whenua. Ko Stuart Kauffman, he tohunga koiora i te Whare Wananga o Pennsylvania, i kii i te rangahau "he tino pai, he maia, he whanui, he rereke." Ko Milan Cirkovic mai i te Astronomical Observatory o Belgrade i whakanui ano he "hau o te hau hou" i te waahi o te astrobiology, nga punaha pūtaiao, me te ariā whanaketanga.

Heoi, kare te katoa i te whakapono. I tohe te tohunga wheturangi a Martin Rees mai i te Whare Wananga o Kemureti, ko te puta mai o nga momo rawa, nga taiao me nga hanganga i roto i te ao korekore, kaore e tika kia whai maataapono hou e rite ana ki te kowhiringa a Darwin i roto i te koiora.

Ko tenei ture hou e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga tikanga e akiaki ana i te kukuwhatanga o nga punaha uaua o te ao, e whakamarama ana i te ahuatanga ngaro o te piki haere o nga korero mahi i roto i te waa. (Pūtake: Te Kaitiaki, PNAS)