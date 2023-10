Kua tukuna e nga kairangahau he ture putaiao hou e uru ana ki te kukuwhatanga o nga momo punaha taiao o te ao, tae atu ki te ora, nga kohuke, nga aorangi, me nga whetu. E mohiotia ana ko "te ture mo te whakanui ake i nga korero mahi," ko tenei ture e whakaatu ana i nga ariā o te ao mo te kowhiringa e akiaki ana i nga punaha kia uaua ake i roto i te waa.

Ko te roopu rangahau, ko nga kaiputaiao mai i nga waahi rereke penei i te rapunga whakaaro, te astrobiology, te ahupūngao ariā, te kohuke, me te pūtaiao raraunga, i mahi tahi ki te whakatika i te patai matua he aha nga punaha uaua, tae atu ki te oranga, ka huri ki nga korero mahi nui ake. I whakaputaina o raatau kitenga i roto i te retaata PNAS.

Ko te ture mo te whakanui ake i nga korero mahi e kii ana ka piki ake, ka tipu haere nga korero mahi o te punaha mena ka kowhiria nga whirihoranga maha o te punaha mo te mahi kotahi, neke atu ranei. E pa ana tenei ki nga punaha i hangaia mai i nga waahanga maha, penei i te ngota, te ngota ngota, me nga pūtau, ka taea te whakarereke i nga wa katoa ki te tango i nga whirihoranga maha, me etahi noa e ora ana i runga i ta raatau mahi.

Ma te whakawhänui i te ariä a Darwin mo te kukuwhatanga, ka tohe nga kairangahau ka tipu ano nga punaha kore-ora ka pai ake te mahi a nga whirihoranga hou o nga waahanga. Ko tetahi tauira o tetahi mahi i whakahuahia i roto i te rangahau ko te pumau.

Kua aro nui te hapori pūtaiao ki tenei ture hou. Ua haapopou o Stuart Kauffman, te hoê taata tuatapapa i te pae no te oraora-maitai-raa i te fare haapiiraa tuatoru no Pennsylvanie, i te reira mai te hoê tumu parau faahiahia roa, te maia, te aano, e te tauiraa. Ko Milan Cirkovic, he ahorangi rangahau i te Astronomical Observatory o Belgrade, i kii te rangahau "he hau hau hou" i roto i nga mara o te astrobiology, nga punaha pūtaiao, me te ariā whanaketanga.

Heoi, kaore nga kaiputaiao katoa e whakapono ana ki tenei ture hou. Ko Martin Rees te kaitirotiro whetu mai i te Whare Wananga o Kemureti, e kii ana ko te puta mai o nga momo rawa, taiao, me nga hanganga i roto i te ao korekore, karekau he tikanga hou e rite ana ki te kowhiringa a Darwin ma te tuku iho.

Hei whakamutunga, ko te whakaurunga o te ture o te whakanui ake i nga korero mahi ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao te maaramatanga whanui mo te kukuwhatanga o nga momo punaha taiao i te ao. Ahakoa e harikoa ana, e whakanuia ana e te tini, he rereke ano nga whakaaro o te hapori putaiao mo tona hiranga.

