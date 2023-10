Ka ahatia to tatou ra ina mate?

Kei te rangahau nga kaiputaiao mo te mutunga o to tatou Ra, e ngana ana ki te whakatau he aha te ahua o te waa i ona wahanga whakamutunga. E ai ki nga rangahau tata nei, ko te putanga o te Ra ka huri hei nebula aorangi, he mirumiru marama o te hau me te puehu o te rangi. He hurihanga tenei o nga ariā o mua i whakatakoto he hua rereke.

Kei te 4.6 piriona tau te pakeke o te Ra i tenei wa, e matapaetia ana ka tae ki te mutunga o tona oranga i roto i te 10 piriona tau. I runga i te huarahi, ka puta he huringa i reira ka huri hei roroa whero. Ka iti haere te uho o te whetu, i te mea ka nui haere nga papa o waho, ka poapoa pea nga aorangi penei i a Papa.

Heoi, ko te tino kino mo te oranga i runga i te whenua ka ahu mai i te kanapa o te Ra. Ka pakeke haere, ka marama haere te Ra ma te 10% ia piriona tau. Ko te piki haere o te kanapa ka whakaeto o tatou moana, ka kore e nohoia te ao.

Whai muri i te wahanga nui whero, ka heke iho te Ra ka huri hei papaka ma, ka mutu tona oranga hei nebula aorangi. Ka puta tenei i te wa e tukuna ana e te whetu ka mate tona kopaki hau me te puehu ki te waahi, ka kitea tona matua. Ka whiti ana te matua mo te wa poto tata ki te 10,000 tau, ka hangaia te nebula aorangi. Ko enei nebulae ka tino marama, ka kitea mai i tawhiti.

Ko te rangahau tata nei a te roopu kaitirotiro arorangi o te ao i whakamahi i te whakatauira rorohiko ki te whakatau ko to tatou Ra, pera i te nuinga o era atu whetu, ka huri hei papaka ma, katahi ano he nebula aorangi. Ma tenei ka whakatau i te taupatupatu kua roa e tu ana i waenga i te kanapa kua kitea me nga tauira ariā o nga nebulae aorangi.

Kei te kitea nga nebula aorangi puta noa i te ao, kua kitea i roto i nga tauira rongonui penei i te Helix Nebula me te Cat's Eye Nebula. I whakaingoatia enei nebulae ki nga aorangi na te mea he rite te ahua o te ahua na roto i nga karurangi o mua.

Ko te rangahau he tino tirohanga ki te huringa ora o nga whetu me to tatou mohiotanga ki te ao. Ka tukuna ano he huarahi ki te ine i te noho mai o nga whetu o nga momo reanga ki nga tupuni tawhiti. I whakaputaina te rangahau i roto i te retaata Nature Astronomy.

Rauemi:

– Te rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Astronomy