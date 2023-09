Ka Matapaetia e nga Kairangataiao tetahi Hunga Nui a meake nei, engari kare a Aotearoa e uru ki roto

E ai ki nga rangahau hou i puta i roto i te 250 miriona tau, ka hanga ano te whenua o te Ao hei aorangi nui, ka whakakotahi i nga whenua e whitu ki te whenua nui kotahi. E matapaetia ana ka noho tenei whenua nui ki Awherika o enei ra, ko Ahitereiria ka taka ki Ahia me Awherika ka tuki atu ki a Uropi. Ko Antarctica, Amerika Te Tai Tokerau, me Amerika ki te Tonga ka uru atu ki era atu. Heoi, ahakoa e hono ana enei whenua, ka noho tonu a Aotearoa, e kiia nei ko Aotearoa, ki te takutai moana o Ahitereiria.

Ko te nekehanga o nga papa tectonic, e kiia ana ko te continental drift, ko te whakaaro ka whakakotahi i nga whenua i roto i te 250 miriona tau e whai ake nei. E matapaetia ana ka neke whakateraki a Ahitereiria ki roto i nga mekameka moutere o Ahia ki te Tonga-Rawhiti i roto i te 25 miriona tau, engari na tona turanga i runga i te pereti o Ahitereiria, karekau a Aotearoa ka tutaki ki a Ahitereiria. Engari, ka noho tonu a Aotearoa ki runga i te haerenga o te pereti o Ahitereiria ki te raki.

I roto i te 75 miriona tau, ka tae atu a Aotearoa ki te equator, i te wa ano i hono ai a Awherika, Ahia, Ahitereiria me Uropi ki te hanga i te whenua nui. Muri iho, ka tere haere a Aotearoa ki te tonga, ka mutu ki waenga i te 20 me te 30 nekehanga i raro i te equator.

Heoi ano, e matapaetia ana kare rawa atu te oranga o Aotearoa i te wa pai. Ko te noho mai o te koina nui ki te hauauru ka "horoia a Te Tai Tokerau me Te Waipounamu e nga moana wera wera," ka kore a Aotearoa e nohoia. Ko te hanganga o te supercontinent e tika ana kia tukuna nga haurehu kati, tae atu ki te waro hauhauora, mai i nga mahi puia, e arai ana ki te pikinga nui o te mahana o te ao.

E ai ki tetahi tauira rorohiko, tata ki te 50% te nui ake o te hauhautanga i roto i te 250 miriona tau ka rite ki enei ra. Ko te whakakotahitanga o nga hau kati kati, te kaha o te hiko o te ra, me te kore o nga moana e whakamatao ana ka kore e manaaki te whenua nui mo te nuinga o nga momo oranga. Tata ki te haurua o te whenua ka noho koraha, ka neke ake te mahana ki te 40 nga nekehanga Celsius i nga waahi maha.

Ahakoa kei te ahua tawhiti tenei ahuatanga a meake nei, e whakaatu ana i te hiranga o te mahi huarere ki te pupuri i te ao kia noho pai ake, kia pai ake te noho. Ka noho te rangahau hei whakamaumaharatanga he mea nui te pupuri i te rangi manaaki mo te oranga me te oranga o nga reanga o naianei me nga whakatupuranga kei te heke mai.

Nga wehewehe:

– Supercontinent: He whenua nui kei roto i nga whenua maha kua honoa.

– Te nekeneke o te whenua: Te neke haere me te tukinga o nga papa tectonic o Papa.

– Te hau kakariki: He hau e whai hua ana ki te kati kati ma te tango i te iraruke infrared, ka piki ake te mahana o te whenua.

– Mantle: He paparanga kei raro i te kirinuku o Papa e rere puhoi ana na te wera o te ao.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Bristol

– TANGATA