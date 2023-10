Te Maramatanga ki nga Pihikete: He aha Me mohio koe

I roto i te ao matihiko, ka whai waahi nui nga pihikete ki te whakarei ake i te wheako o nga kaiwhakamahi me te awhina i nga paetukutuku ki te tuku i nga ihirangi whaiaro. Ina toro koe ki tetahi paetukutuku ka kite koe i tetahi panui mo te whakaae pihikete, he mea nui kia mohio koe he aha te tikanga o tenei me te paanga o to mahi ipurangi.

Ko nga pihikete he konae tuhinga iti ka penapena ki runga i to taputapu (rorohiko, atamai, papa ranei) ina toro koe ki tetahi paetukutuku. Kei roto i nga korero mo o hiahia, hitori tirotiro, me etahi atu raraunga e tika ana. Ko enei pihikete ka uru atu ki te paetukutuku, ki nga ratonga tuatoru ranei hei whakarei ake i to wheako me te whakarato ki a koe i nga ihirangi kua whakaritea.

Ma te panui "Whakaaehia nga Pihikete Katoa," kei te whakaae koe mo te paetukutuku me ona hoa hokohoko ki te penapena me te tukatuka i nga korero ka riro mai i enei pihikete. Kei roto i enei korero o manakohanga, taipitopito taputapu, me te mahi ipurangi. Ko te kaupapa o tenei tukatuka raraunga ko te whakapai ake i te whakaterenga pae, te whakawhaiaro i nga panui, te tātari i te whakamahinga o te waahi, me te awhina i nga mahi hokohoko.

Mena kei te pirangi koe ki te whakahaere ake i o hiahia pihikete, ka taea e koe te paato i te "Tautuhinga Pihikete" ki te whakahaere i o manakohanga whakaaetanga. Ma tenei ka taea e koe te whakakore i nga pihikete kore-tino ki te kore koe e hiahia ki te penapena me te tukatuka etahi korero. Engari, he mea nui kia mahara ko te whakakore i nga pihikete ka whakawhāitihia etahi mahi me nga ahuatanga whaiaro o te paetukutuku.

Hei whakarite i to haumarutanga me to haumarutanga raraunga, he mea nui kia waia koe ki nga Pihikete me te Kaupapahere Whaiaro a te paetukutuku. Ko tenei tuhinga e whakaatu ana me pehea te whakahaere i o korero, ko wai ka uru atu, me pehea te tiaki. He tikanga pai tonu te arotake i tenei kaupapa here i mua i te whakaae ki nga pihikete.

Hei whakamutunga, ko nga pihikete tetahi waahanga nui o to wheako ipurangi, e taea ai e nga paetukutuku te tuku i nga ihirangi whaiaro me te whakapai ake i te whakaterenga kaiwhakamahi. Ma te mohio he aha nga pihikete me te pehea e whakamahia ai, ka taea e koe te whakatau whakatau mo o hiahia pihikete me te tiaki i o korero whaiaro i runga ipurangi.

Rauemi:

