Ka Huihui nga Kairangataiao ki te Whakaoranga i te Mana Motuhake o te National Observatory of Athens

Kei te karanga nga Kairangataiao o te National Observatory of Athens (NOA) kia tautoko te iwi ki te whakahee i te whakatau a te kawanatanga o tata nei ka whakararu i te mana motuhake me te mana motuhake o te whare. Ko te whakatau ko te whakawhiti i te tirohanga a te NOA ki te Manatu Ahurangi me te Manatu Tiaki Tangata, he mahi i puta te awangawanga i waenga i te hapori pūtaiao.

I tenei wa kei te whakahaere i raro i te mana o te General Secretariat of Research & Innovation (GSRI), te NOA, me etahi atu tari rangahau motuhake, e whakapono ana no te Manatu Whanaketanga. Ko te tohenga tuatahi mo te whakawhitinga kei te mea he hautanga noa o nga kairangahau NOA kei a ratou nga tohungatanga e tika ana ki te whai waahi ki te kaupapa tiaki tangata.

Ko te nekehanga i whakamaheretia, i whakatakotoria i roto i te pire ka tukuna mo te pooti paremata i mua tata nei, kua puta nga whakahee mai i te Kaunihera o nga Perehitini o nga Pokapū Rangahau me nga Tari Hangarau hoki. E whakahē ana tēnei reo whakakotahi i te “tapahia” o te NOA mai i te whatunga motu o nga tari rangahau, e whakaatu ana i nga awangawanga kei te whakararu, ka whakararu hoki tenei whakatau i ana mahi katoa.

E ai ki te petihana NOA, ko tenei nekehanga ka whakararu i te ahunga whakamua o te rangahau i Kariki, ka whakararu i nga tumanako a te umanga ki te whai putea rangahau whakataetae me te eke ki te hiranga pūtaiao. E whakaatu ana hoki i te kore o te mohiotanga me te mohiotanga mo nga whakaritenga whakahaere motuhake me nga whakaritenga whakahaere mo te tirotiro i tetahi pokapū rangahau. Ko nga tohungatanga e tika ana mo te whakahaere i aua take ka whakatōpūhia ki roto i te GSRI, te roopu whakahaere kotahi i whakatapua ki tenei mahi.

I whakapumautia i te tau 1842, ko te NOA te tohu ko te whare rangahau tuatahi o Kariki i whakapumau i muri i te mana motuhake mai i te mana o Ottoman. Kei roto i te Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS), te Institute for Environmental Research and Sustainable Development (IERSD), me te Geodynamic Institute (GI), e tohunga ana ki te ahupūngao o roto o te whenua me te aro turuki i te rereketanga o te mata. kua whai waahi nui te NOA ki te ahu whakamua i te tuhura me te maaramatanga putaiao.

FAQ

He aha te take i whakahē ai te NOA ki te whakawhitinga o te tirohanga?

Kei te whakahē te NOA ki te whakawhiti i te tirotiro ki te Manatū Hauora me te Manatu Tiaki Tangata na te mea e whakapono ana ia he hautanga iti noa o ana kairangahau kei a ratou nga tohungatanga e pa ana ki te tiaki tangata. E tohe ana ratou he pai ake te Hekeretariat General of Research & Innovation (GSRI) o te Manatu Whanaketanga ki te tirotiro i a raatau mahi.

Ko wai atu e whakahee ana i te whakatau a te kawanatanga?

Ko te Kaunihera o nga Perehitini o nga Whare Rangahau me nga Tari Hangarau kei te whakahe ano i te whakawhitinga kua whakamaheretia. E kii ana ratou ko te tango i te NOA mai i te kupenga a motu o nga tari rangahau ka tino whakararuraru i ana mahi me te aukati i tana kaha ki te whakahaere i nga mahi putaiao nui.

He aha te paanga o tenei whakatau ki te rangahau i Kariki?

E ai ki te petihana NOA ko tenei whakatau he whakatuma mo te ahu whakamua o nga rangahau i Kariki. E tohe ana tera ka taea e te neke te arai i te kaha o te NOA ki te whakapumau i nga putea rangahau whakataetae me te eke ki te hiranga putaiao, na reira ka whakararu i tana huarahi tipu me te ahunga whakamua.

He aha te hitori o te NOA?

I whakapumautia i te tau 1842 i muri i te mana motuhake o Kariki mai i te mana o Ottoman, ko te NOA te mana motuhake hei whare rangahau tuatahi mo te whenua. I roto i nga tau, kua whai waahi nui ki nga mara o te arorangi, te astrophysics, te rangahau taiao, me te geodynamics.