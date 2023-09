Ka Matakihia e nga Kairangataiao nga Whakatairanga Hubbard Stable i Mott Insulator

Ko te roopu kaiputaiao mai i te Whare Hangarau o California, na Takuta David Hsieh i arahi, he mea whakakitenga nui i roto i nga mahi ahupūngao matū. Kua kite ratou i nga taunakitanga o nga whakaihiihi a Hubbard i roto i te whakamarumaru Mott antiferromagnetic-whakaahua. Ko tenei kitenga whakaihiihi, i whakaputaina i roto i te Nature Physics, e tuku ana i nga tirohanga hou mo te whanonga o nga whakaihiihi i roto i nga rawa e whakahē ana i nga ture tikanga o te whanonga irahiko.

Ko nga Excitons he matūriki hiato ka puta mai i te wa e pahekoheko ana te irahiko me te kohao i roto i nga mana hiko. I te nuinga o nga wa ka kitea i roto i nga rauemi semiconductor, kua tino akohia. Heoi, ka huri o raatau whanonga ina uru ana tatou ki te ao o Mott insulators. Ko nga insulators Mott he rauemi e akiaki ana i nga irahiko ki roto i nga waahi maataki motuhake na te kaha o nga taunekeneke Coulombic, ka hangai he mokowhiti roopu motuhake. I Mott insulators, te Hubbard exciton, he pukapuka quasiparticle, ka puta pea. Ko te noho tonu o te Hubbard excitons hei quasiparticles kua roa kua whakaarohia engari he patai tuwhera tonu.

I whakahihiri a Takuta Hsieh me tana roopu ki te ako i enei punaha na to ratou hiahia ki nga rauemi me nga irahiko honohono kaha. Ko nga insulators Mott, me o raatau waahi ahurei me te raupapa antiferromagnetic, i whakarato i tetahi taiao pai ki te tirotiro i nga whakaihiihi Hubbard. Ka puta nga taunekeneke antiferromagnetic i te wa e hono ana nga hiko irahiko tata ki nga huarahi rereke, ka puta he raupapa autō i roto i te rauemi.

He uaua ki te kimi me te mohio ki nga whakaihiihi Hubbard na te uaua o nga taunekeneke hiko, te raupapa antiferromagnetic, me te ahua poto o enei whakaihiihi. Heoi, i hangaia e te roopu he tatūnga whakamatautau ma te whakamahi i te Mott insulator Sr2IrO4 me te terahertz spectroscopy ki te hopu i te whakautu tere o te rauemi i roto i te waa-pono. I kitea e nga hua he tapumati motuhake i whakapumau i te noho o te wai whakaihiihi Hubbard i roto i te Sr2IrO4.

Na te kitenga o nga whakaihiihi a Hubbard i roto i nga insulators Mott kua whakatuwherahia nga huarahi hou mo nga maaramatanga taketake me nga tono mahi. Ka taea e te rangahau a meake nei te aro ki te maarama ki nga tikanga here a Hubbard excitons, a raatau taunekeneke ki nga momo aukume rereke, me o raatau tono hangarau. Ko tenei rangahau whakamohio whenua e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i to maatau mohiotanga ki nga excitons me o raatau whanonga i roto i nga rauemi uaua.

Rauemi:

– Tuhinga Taketake: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)