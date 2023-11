Te tirotiro i nga mea ngaro o nga Quarks me nga Gluons: Te Whakakitenga i te Paanga Mate-Cone

Kua roa te hunga whakangao matūriki hei taputapu nui mo te torotoro putaiao, a, ko ta ratou waahanga hou i te Whakamātautau Ahumahi Katote Nui (ALICE) a CERN kua hurahia he ahuatanga i matapaehia e toru tekau tau ki muri. Na roto i nga tikanga hianga me te tātaritanga auaha, i kitea angitu e te roopu o nga Kaihoahoa ALICE te hanganga o te huanga "mate-koe" e karapoti ana i nga quark taumaha, e whakamarama ana i nga ture e whakahaere ana i nga taunekeneke i waenga i nga quark me nga gluons.

I tutuki tenei whakatutukitanga i runga i nga mahi mahi tahi a neke atu i te 1,000 nga kaituhi mai i nga umanga 149 puta noa i te ao. Ko te awenga mate-koe, he matapae mo te quantum chromodynamics, te ariā o te taunekeneke kaha, kua kore i te mataki tika tae noa ki naianei.

Ko ALICE, kei te Large Hadron Collider, e mahi ana ma te whakaputa i nga quark me nga gluons. Na te kaha kaha ka whakaputahia e enei matūriki etahi atu quarks me nga gluons, ka puta he mahinga rite ki te cascade. Ka mutu te cascade i te hanganga o nga hadrons ka kitea. Heoi, he mea whakamiharo tenei kitenga ko te whakakitenga kei te karapotia nga quark taumaha ki te koo-mate, he rohe "putea" kaore e taea e ratou te whakaputa i nga gluons.

Na te whakawhanake i nga tikanga hou e whakamahi ana i te hangahanga jet me nga tikanga tātari, i taea e te roopu tātari matua o Oak Ridge National Laboratory te hono i nga matūriki kotiro ki te hanganga o te quark me te gluon cascades. Na roto i tenei huarahi, i uru atu ratou ki te tukanga riipene o nga quarks aahua me te mataki tika i te paanga-kono mate. No reira, na tenei inenga i mohio ai ki te papatipu o nga quarks ataahua i mua i te herenga ki nga hadrons.

Ahakoa e whakapumau ana tenei kitenga i nga ahuatanga taketake o te ariā taunekeneke kaha, he tirohanga ano ki nga huarahi rangahau a meake nei. Ka taea e nga kaiputaiao te whakatewhatewha i te paanga-koe-mate mo nga quark he nui ake te taumaha atu i te quark charm, penei i te quark o raro, o runga ranei, me te tuhura i te ahuatanga o te tukinga katote taumaha.

I puta tenei ahunga whakamua nui na te tautoko nui a te Tari Pungao Tari mo te Putaiao, kaupapa Ahupūngao Nuclear. Na roto i te torotoro haere me te mahi tahi, kei te hurahia e tatou nga mea ngaro e pa ana ki nga quark, gluons, me nga kaha e hangai ana i to tatou mohiotanga ki te ao.

FAQ

He aha te paanga-kono mate?

Ka puta te awenga mate-kono ina ka karapotia te quark taumaha ki tetahi rohe kaore e taea e ia te whakaputa i nga kuru, ka puta he waahi "kore" he waahi kore mahi ranei.

He aha te quantum chromodynamics?

Ko te quantum chromodynamics te ariā e whakaahua ana i te tauwhitinga kaha i waenga i te quarks me te gluons, nga matūriki taketake e hanga ana i nga hadron hiato penei i te protons me te neutrons.

He aha te quark me te gluons?

Ko te Quarks me te gluons nga poraka hanga o nga matūriki hiato e kiia nei he hadrons. Ko te Quark he matūriki timatanga ka puta mai i roto i nga momo momo e ono, a ko nga gluons te kaitakawaenga o te kaha kaha e herea ana nga quark.

He aha te ALICE?

He whakamatautau nui a ALICE i whakahaerehia i te Large Hadron Collider a CERN. Ko te whainga ki te ako i nga ahuatanga me te whanonga o te matū ki te tino kaha kia hohonu to tatou mohiotanga ki nga topa me nga matūriki o te ao.