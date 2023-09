He Paanga ki te Rangahau Whanaketanga Embryo

Ko nga Kairangataiao o te Weizmann Institute of Science kua tino angitu ki te mohio ki te whanaketanga o te kukune. Kua angitu te hanga i tetahi tauira embryo, e whakaatu ana i nga tirohanga hou mo te hanganga o te waahi.

Ko nga rangahau i whakahaeretia i te Weizmann Institute i uru ki te hanga i tetahi tauira embryo i roto i te taiwhanga. Ko te tauira embryo i taea e nga kaiputaiao te mataki me te ako i nga timatanga o te whanaketanga, tae atu ki te hanganga o te waahi. He waahi whakawero tenei mo te ako na te uaua me te kore e uru atu ki te kukune tangata i roto i tenei waahanga whakahirahira.

I kitea e te tauira embryo ko te placenta i ahu mai i te whakapapa kotahi o nga pūtau, e whai ana i tetahi tukanga e kiia nei ko te "whakaahuatanga o te mate o te pūtau." Kei roto i tenei tukanga ko nga pūtau e mau ana i nga tohu motuhake me nga mahi. I kitea e te rangahau he mea nui tenei tukanga mo te whanaketanga noa o te placenta.

Ko nga kitenga mai i tenei rangahau ka pa ki nga momo waahanga o te koiora me te rongoa. Ko te mohio ki te hanganga o te waahi he mea nui mo te ako i nga raru penei i te preeclampsia me te aukati i te tipu i roto i te kopu, ka pa atu pea ki te whaea me te kukune e whanake ana.

I tua atu, ko tenei pakaruhanga he turanga mo nga rangahau a meake nei mo te whanaketanga o etahi atu whekau me nga kopa. Ma te pai ake o te maarama ki te whai waahi o nga pūtau i roto i te whanaketanga, ka taea e nga kaiputaiao te wetewete i nga mea ngaro o te hanga okana me te whakatikatika.

Ko tenei rangahau hou e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te ako i te whanaketanga o te embryonic. Ko te tauira embryo i hangaia e nga kaiputaiao a Weizmann Institute e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki nga mahi uaua ka puta i te wa o te whanaketanga. Ma te rangahau tonu, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te wetewete i nga uaua o te whanaketanga o te kukune, me te whakatuwhera i te kaha ki te whakapai ake i te tiaki tamariki me nga maimoatanga hauora.

Puna: Weizmann Institute of Science

Tuhipoka: Ko tenei tuhinga i ahu mai i te puna korero mai i te Weizmann Institute of Science, ka kitea i [whakauruhia te URL ki konei].