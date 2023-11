He Tirohanga Mīharo: Ka whai wāhi nui nga makawe makawe ki te mohio ki te pa ngawari

Ko tetahi rangahau hou i whakahaeretia e nga kairangahau mai i Imperial College London kua hurahia he maaramatanga hou mo o tatou tikanga pa. Tae noa ki tenei wa, i whakaponohia ka taea anake te tuku i nga kare-a-roto ma nga pito nerve e kitea ana i roto i te kiri me nga makawe makawe huri noa. Heoi ano, ka whakaatuhia e tenei rangahau he huarahi rerekee e taea ai e tatou te kite i nga pa marama - ma o tatou makawe makawe.

I whakamahia e te roopu he tikanga raupapa RNA auaha, a ka kitea ko nga pūtau kei roto i tetahi waahanga motuhake o te makawe makawe, e mohiotia ana ko te kohanga pakiaka o waho (ORS), he nui ake te kukū o nga kaiwhakawhiwhi pa-tairongo ki te rite ki nga pūtau rite o te kiri. Hei tirotiro ano i tenei ahuatanga, i whakatipuhia e nga kairangahau nga ahurea taiwhanga o nga pūtau makawe makawe tangata ki te taha o nga nerves. He mea whakamiharo, i te wa i whakaihiihihia ai nga ruma o nga makawe makawe, ka whakahohehia ano nga nerves sensory e tata ana, e whakau ana i te rehitatanga o te pa.

He mea whakamiharo, i whakaatuhia ano e nga whakamatautau te tukunga o nga neurotransmitters, ara te serotonin me te histamine, e nga ruma ORS na roto i nga putea iti e kiia nei ko te vesicles. Ma te tohu ki nga ruma a tawhio noa, ka whai waahi enei neurotransmitters ki te whakawhitiwhiti korero mo nga korero e pa ana ki te pa. Kei te harikoa nga kairangahau mo tenei kitenga, me te whakaatu he maha nga paatai ​​​​mo te mahi tika o nga pūtau ORS me te tono atu ki te tirotiro me pehea te pa o to tatou kiri.

Ko nga Mechanoreceptors he pūtau nerve motuhake te kawenga mo te rongo pa. Ko enei miihini ka taea e tatou te kite i te tini o nga ahuatanga, mai i nga hau ngawari ki te pehanga kaha. I roto i tenei rangahau motuhake, i kitea nga pūtau makawe makawe ki te taunekeneke motuhake me nga miihini-iti-paepae (LTMRs), e kaha ana ki te kite i nga pa marama.

Ahakoa kua mohiohia te hiranga o nga makawe tinana i roto i te tirohanga pa, ka ruku hohonu tenei rangahau ki nga taunekeneke koiora i waenga i nga pūtau ORS me nga LTMR i tua atu i te whakautu miihini ngawari. Heoi ano, ko nga take o tenei ahuatanga he panga tonu e hikaka ana nga kairangahau ki te whakaoti. Ko tetahi huarahi pai mo te patapatai ko te whakahoehia e nga makawe makawe etahi momo uaua tairongo mo tetahi tikanga kaore ano i te mohiotia me te ahurei.

I tua atu, i whakaatuhia e nga whakamatautau he rereketanga nui i te wa i whakakapihia nga kiri kiri mo nga pūtau makawe makawe. I tenei keehi, ka tukuna te histamine, engari he iti noa nga taumata serotonin. Ko tenei rereketanga whakahirahira e tohu ana he mea motuhake mo te mahi o nga pūtau ORS.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka toro atu ki tua atu o to maatau mohio ki te tirohanga pa. I te mea he nui te mahi a te histamine ki nga momo kiri mumura penei i te eczema, ma te tirotiro ano me pehea e kitea ai e nga makawe makawe te pa ka taea te whakapai ake i nga maimoatanga me nga tikanga aukati.

Ko tenei rangahau hou, e whakamarama ana i nga kaha o te pa o nga makawe makawe, e tuku ana i nga huarahi whakahihiri mo nga rangahau a meake nei i roto i nga waahanga o te neuroscience me te dermatology. Ko nga kitenga o te rangahau kua whakaputaina i roto i te hautaka pūtaiao rongonui Science Advances.