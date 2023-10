Ka Whakawhanakehia e nga Kairangataiao te paninga koiora me te peita hei taapiri i te hau ki te noho o Mars

Kua whakawhanakehia e nga kairangahau he paninga koiora, e kiia ana ko te Green Living Paint, ka taea te whakauru ki roto i te nohonga i Mars hei taapiri i te hau. Kei roto i te paninga koiora he momo huakita e kiia nei ko Chroococcidiopsis cubana, e whakamahi ana i te ahua ahurei o te photosynthesis kia ora ai i roto i nga ahuatanga tino kino. Ka mau te huakita nei i te waro hauhā (CO2) ka tukuna te hāora hei wāhanga o te hātepe. Ko te roopu i aratakina e te tohunga moroiti a Simone Krings o Te Whare Wananga o Surrey i te UK i whai ki te hanga i tetahi matiki whakakikoruatanga kaiao roa me te pai ki te taiao mo nga huakita.

I whakawhanakehia te paninga koiora ma te whakaranu i te taherapa me nga matūriki nanoclay ki te whakatutuki i te hanganga maiengi, he pakari ano te miihini. I tirotirohia e nga kairangahau te paninga mo nga ra 30 ka kitea kua tukuna tonutia ki te 0.4 karamu o te hāora mo ia karamu o te koiora ia ra, i te wa e tango ana i te CO2. Ko tenei tikanga toiwhi ka whai paanga ki te torotoro mokowhiti me te whakatika i nga awangawanga mo te pikinga o te tukunga me te kore wai i runga i te whenua.

Ahakoa kaore i te rawaka te whakaputanga o te hāora o naianei mo te noho o Mars ko ia anake, ka tino whakaitihia te nui o te hāora e tika ana kia kawea e nga miihana mokowhiti. Ko te kaha o te Chroococcidiopsis cubana ki te ora i roto i nga taiao tino nui ka waiho hei kaitono mo te koroni Mars. Kua whakaputaina te rangahau i roto i te Microbiology Spectrum.

