Wewete i nga mea ngaro o Mars: nga tirohanga hou ki roto o te aorangi

Ko nga ngaru rū i puta mai i te paanga meteorite ki Mars kua hurahia nga whakakitenga whakahirahira mo te hohonutanga o te ao. Ko enei kitenga whakamohio whenua e whakawero ana i nga whakapae kua roa nei e mau ana, e whakarato ana ki nga kaiputaiao nga matauranga nui ki te ahua o to tatou ao tata.

Ko nga raraunga rui i kohia e te InSight kaihoe o NASA e whakamarama ana i te ahua o te paparanga toka rewa kare ano i kitea i mua e karapoti ana i te matua whakarewa wai o Mars. Ko tenei waahanga o roto kei te mohio he iti ake, he nui ake i nga whakaaro o mua, e tohu ana i te huringa nui o to maatau mohio ki te hanganga o roto o Mars.

Ina haere nga ngaru rū i roto i nga momo taonga o roto o te aorangi, tae atu ki nga mea i puta mai i nga paanga meteorite, ka rereke te tere me te ahua. Ko nga raraunga i riro mai i te taputapu seismometer a InSight kua taea e nga kaiputaiao te maarama ake o te hanganga o roto o Mars.

Ko te paanga o te meteorite ki Tempe Terra, he rohe teitei o Martian, i te 18 o Hepetema, 2021, i puta te rū whenua 4.2 te rahi, ka mahue mai he rua i te 425 putu (130 mita) te whanui. He mea whakamiharo, i puta tenei paanga ki tera taha o Mars mai i te waahi o InSight i Elysium Planitia, he rohe mania.

Ko nga ngaru rū i puta mai i tenei huihuinga ka uru ki roto o te ao, tae atu ki te matua, e whakaatu ana i nga tirohanga kaore ano i kitea. I mua i tenei kitenga, ka taea e nga kaiputaiao te mataki noa i nga whakaata mai i te tihi o te matua o Mars, ehara i nga ngaru rū i takahia.

Ma te tātari i te whanonga o enei ngaru, kua kitea e nga kairangahau te noho mai o tetahi paparanga silicate rewa, tata ki te 90 maero (150 km) te matotoru, e karapoti ana i te matua. Ko tenei rohe whakarewa, kei roto i te koroka, te wahi o roto o te ao, kaore i mohiotia i mua.

I tua atu, i tatauhia e nga kairangahau he rahi hou mo te matua o Mars, e kii ana ko tona diameter kei te tata ki te 2,080 maero (3,350 km), tata ki te 30% iti ake i nga whakatau o mua. I kitea ano e ratou ko te koroka, e takoto ana i waenganui i te kirinuku o waho me te matua o te ao, ka toro atu i te 1,055 maero (1,700 km) i raro i te mata.

Kaore i rite ki te Ao, kei a Mars tetahi paparanga kua rewa katoa, kua rewa ranei huri noa i tona matua. Ko tetahi rangahau e whakaatu ana i te ahua o te paparanga kua rewa katoa, ko tetahi e kii ana he wahanga whakarewa kei runga. Ko te paparanga rewa me te paparanga rewa te nuinga he silicates kua whakarangatirahia ki te rino me nga huānga whakaputa wera iraruke, he rereke mai i te koroka totoka o runga.

Ko etahi atu rangahau e whakaatu ana ko te matua o Mars ko te rino me te nickel, me nga mea mama penei i te whanariki, te hāora, te waro, me te hauwai. Kei roto i enei huānga mama ake te 9-15% o te titonga o te matua i runga i te taumaha, he iti ake i te whakaaro o mua, engari he rite ki te uho o te whenua.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua ka wero i to maatau mohio ki te hanganga o roto o Mars me te whakaatu i te uaua o nga aorangi he punaha kanorau. Ko Mars, e 4,220 maero te whanui (6,791 kiromita) i whakaritea ki te 7,926 maero (12,755 kiromita) o te whenua, kei te mau tonu te whakapohehe i nga kaiputaiao me nga kaitoro whetu.

FAQ:

P: He aha nga ngaru ru i te paanga meteorite ki Mars i whakaatu?

A: I hurahia e nga ngaru rū he paparanga toka rewa kaore i mohiotia i mua e karapoti ana i te matua whakarewa wai o Mars.

P: I pehea te kohi a nga kaiputaiao i nga raraunga ru?

A: Ko nga raraunga i kohia e te InSight lander o NASA, he taputapu hikoi.

P: I puta te paanga meteorite i hea?

A: I puta te paanga meteorite ki te rohe o Tempe Terra o Mars.

P: He aha te rereketanga o roto o Mars ki to Papa whenua?

A: He paparanga rewa, he wahanga rewa ranei a Mars i te taha o tona matua, ko te whenua kaore.