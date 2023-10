He Painga i roto i te Tipu Tipu: Te Tautuhinga i te Ira e Whakanuia ana te Whanaketanga Putake

Kua kitea e nga kaiputaiao o Oak Ridge National Laboratory tetahi kitenga whenua mo te tipu tipu. Na roto i te tātaritanga matawhānui o te hanga ira o te rakau poplar, i kitea e ratou he ira “hotspot” e whakaongaonga ana i te tipu o te pakiaka. He nui nga paanga o tenei kitenga mo te maara o nga hua koiora me te whanaketanga o nga tipu ka tipu i roto i nga taiao whakawero i te wa e tohatoha ana i te waro i raro i te mata.

I whakamahia e nga kairangahau he huinga raraunga nui mo nga ira poplar hei tohu i nga ira kaiwhakarite e kaha ana ki te whakahohe i nga rau o etahi atu ira i roto i te rakau. I waenga i a raatau rangahau, i tutuki pai ta raatau whakamohio i te mahi ngota o te ira ira e kiia nei ko PtrXB38. I te whakaurunga ki roto i nga tipu, na tenei ira i whakahaere te hanga o nga pakiaka nui me te hohonu, tae noa ki te whakaohooho i te tipu o nga pakiaka rererangi i runga i nga kakau me nga rau.

Na te piki ake o te kiato o nga pakiaka, ka whakaatuhia e enei tipu kua whakarereketia te ira te kaha ake o te whakauru matūkai, te tere o te tipu, te pai ake o te manawanui ki te tauraki, me te kaha ki te penapena waro nui ki raro i te whenua mo nga wa roa. I tua atu, ko te puta mai o nga pakiaka rererangi ka kaha ake te kaha o te tipu ki te waipuke. Ko te puta mai o tenei ira ka whai paanga ki te koiora me te hanga kai, tae atu ki te whakaheke i te huringa o te rangi.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua, i taia tata nei i roto i te pukapuka New Phytologist, he whakamarama hou mo nga tikanga o te tipu o te tipu me te tuku huarahi pai mo nga mahi ahuwhenua me te taiao a meake nei. Ko te whakamahinga o tenei kitenga i roto i te whakawhanaketanga o nga hua koiora me te maara o nga momo tipu pakari ka taea te whakarereke i enei mara me te whai waahi ki te oranga me te whai hua a meake nei.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te hiranga o tenei kitenga?

Ko te tautuhi i te waahi ira ira PtrXB38 i roto i te rakau poplar ka whakatuwhera i nga huarahi hou ki te whakapai ake i te hanga koiora, te hanga kai, me te whakaheke i te huringa o te rangi. Ko te tipu ake o nga pakiaka ka kitea i roto i nga tipu me tenei ira ka whai hua penei i te pai ake o te whakauru matūkai, te kaha ake o te manawanui ki te tauraki, me te kaha ki te tango waro ki raro i te whenua.

Me pehea te whakamahi i te kitenga ki te ahuwhenua?

Ka taea te whakamahi i tenei waahi ki te whakawhanake i nga hua koiora pai ake me te hanga tipu ka taea te tipu i roto i nga ahuatanga uaua. Ma te whakarereke i nga tipu hei whakaatu i te ira PtrXB38, ka taea e nga kaiahuwhenua te ngaki hua me te nui ake o nga punaha pakiaka, ka piki ake te hua me te kaha ake ki nga raruraru taiao.

He aha nga tono pea mo te oranga o te taiao?

Ko te pikinga ake o te tipu o te pakiaka na te ira PtrXB38 he nui nga paanga mo te whakaheke i te huringa o te rangi. Ka taea e nga tipu me nga punaha pakiaka pai ake te tango i te nui o te waro i raro i te whenua, ka whai waahi ki te whakaheke i nga tukunga hau kati. I tua atu, ko nga pakiaka rererangi e whakaohohia ana e tenei ira ka kaha ake nga tipu ki te waipuke, na reira ka awhina i te aukati me te whakaora mai i nga aitua taiao.