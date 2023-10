Te Maramatanga ki nga Rua Matapae me te Matapae Ru

Ko te matapae i nga rū whenua kua roa nei he wero na te ahua ohorere me te kore o nga tauira marama. Heoi ano, he rangahau houhanga whenua i aratakihia e nga kaiputaiao mai i te Jackson School of Geosciences i Te Whare Wananga o Texas i Austin kua angitu te whakatau i tetahi tauira o nga wiri "foreshock" i mua i te ru, e whakarato ana i te tumanako mo te pai ake o te matapae a muri ake nei.

I nga wa o mua, he uaua ki te matapae i nga rū whenua, he maha nga whara me nga mate. Hei whakatika i tenei take, i wehea e te roopu rangahau mai i UT Austin tetahi tauira o te wiri o mua i roto i te waahi taiwhanga. Ma te ako i enei wiri iti ka puta i mua i te ru, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whai matauranga nui ki nga tikanga e arai atu ana ki te kaupapa matua.

Ko Chas Bolton, te kairangahau matua o te rangahau, i whakanui i te hiranga o te maarama ki nga kaupapa ka puta i mua i te rū whenua kia pai ake ai nga tikanga matapae. Ko nga kitenga a te roopu ka whakaputaina i roto i te hautaka Nature Communications. Ko ta raatau mahi ka whai ake ko te whakahoki i nga tauira kua tautuhia i roto i nga ahuatanga o te ao.

Ka whakahaerehia te rangahau ki Texas, ma te whakamahi i nga inenga mai i TexNet, te whatunga ruru o te kawanatanga. Ma tenei raraunga ka taea e nga kaiputaiao te wehe i nga tauira rite me te maataki i te ahua o nga ru o mua i nga rū whenua. Ko te whainga ko te hono i nga kaitirotiro ruri ki nga raina hapa kia kitea nga nekehanga ngawari o te ahuatanga o te whenua ka puta ki te ru.

Ahakoa i whakaatu nga whakamatautau taiwhanga i nga hua pai, ko te wero kei te kimi i enei tauira i roto i nga hapa hohonu e rau maero te roa. Heoi ano, e whakaatu ana te rangahau i te hiahia mo nga whare tirotiro mo te wa roa me nga whatunga pukoro ki te aro turuki i nga mahi he me te whai whakaaro ki te ahunga whakamua ki te ru. Ma te mohio ki nga timatanga o nga huihuinga ru, ka taea e nga kairangahau te whakaora oranga me te whakaiti i nga pakaru i puta mai i nga rū whenua kei te heke mai.

FAQ

P: He aha i uaua ai te matapae i nga ru?

A: He uaua ki te matapae i nga rū whenua na te kore o nga tauira maamaa me nga wa roa ka puta nga nekehanga pereti tectonic.

P: He aha te mea motuhake mo te rangahau tata nei?

A: I momoho te rangahau i tetahi tauira o nga ru o mua i mua i nga rū whenua, ka taea pea te whakarato matauranga nui mo nga matapae rū whenua kei te heke mai.

P: Ka pëhea te tauira o te ako ki te ao tūturu?

A: Ka whakamahia e te roopu rangahau nga inenga mai i TexNet, te kupenga ruia i Texas, ki te mataki me te tātari i nga tauira rite o nga ru i nga ru.

P: He aha nga wero ki te kimi i enei tauira?

A: He wero tonu te kite i nga tauira o mua i roto i nga koha hohonu e whanui ana i nga tawhiti nui, engari e whakaatu ana te rangahau i te hiranga o te hono i nga kaitirotiro ruri ki nga raina he ki te whai i nga nekehanga ngawari o te whanonga o te Ao.

P: Ka taea e enei kitenga te arahi ki te matapae rū?

A: Ahakoa he tino anga whakamua te rangahau, he uaua tonu te matapae i nga rū whenua. Heoi, ko te maarama ki nga tauira o mua ka awhina i te whakapai ake i te matapae me te whakanui ake i te whakarite mo nga huihuinga a meake nei.