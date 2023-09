Ko nga Noke Parasitic e raweke ana i nga popokorua ki te whakatere i nga mata o te tarutaru

By

I kitea e te rangahau o tata nei ko nga noke pirinoa e kiia nei ko te rewharewha ate lancet he rautaki mohio ake mo te whakangao i nga popokorua i nga whakaaro o mua. Ko enei noke ka akiaki i nga popokorua ki te piki ake i nga rau tarutaru ka hoki ki raro ina wera rawa te rangi. Ko te kaupapa o tenei mahi raweke he whakanui ake i te tupono ka kainga nga popokorua e nga kararehe nunui ake, kia noho tonu ai nga noke i to ratau huringa ora.

Ko te rewharewha ate Lancet te nuinga ka noho ki roto i nga kau, i etahi atu ruminati kai ranei hei pakeke. Ka whakatakotohia e nga noke nga hua ki roto i te tarutaru na roto i te tohanga o te kau, ka kainga e te ngata. I roto i nga ngata, ka tae nga noke ki te waahi torongū e whai ake nei, ka whakaputa uri kore. Ka tauhohe nga ngata ki te mate ma te hanga i nga kirikiri huri noa i nga noke, ka maremarehia, ka kainga e te popokorua me nga torongū noke.

Ka tae ki roto i te popokorua, ka uru nga torongū ki to ratau oranga. Ko te nuinga ka heke ki te puku o te popokorua, engari ka haere tetahi ki te roro ka whakahaere. Ka akiakihia te popokorua kua pangia ki te piki ki te tihi o te rau tarutaru ka piri ki a ia ano, ka whai waahi mo nga kararehe nunui ki te kai i te popokorua me nga noke. Ka tae ki te pakeketanga o nga noke i roto i to ratau kaihautu whakamutunga, ka neke ki te ate, ka whangai, ka mate, ka whanau hua hei whakaara ano i te huringa.

I whakatau tetahi roopu kairangahau i te Whare Wananga o Copenhagen ki te tirotiro ano i tenei mahi uaua. Neke atu i te kotahi mano nga popokorua i akohia e ratou i roto i te ngahere i Tenemaka, ka kitea ko te pāmahana te awe nui ki te whanonga o nga popokorua. Ka noho nga popokorua ki runga i te tarutaru i nga ra hauhautanga engari ka hoki ki raro i nga ra mahana. Ko te tohu tenei ma nga noke e raweke nga popokorua i te po me te ata ki te tuu i a ratou ki te tarutaru i te wa e kaha ana nga kararehe whangai, katahi ka tiakina mai i te ra i te awatea.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te uaua o te whanonga pirinoa me te hiahia ki te rangahau ano kia mohio ai ki nga tikanga motuhake e whakamahia ana e enei rewharewha ki te raweke i nga roro o nga popokorua. Ahakoa ka pangia te tangata i etahi wa e te rewharewha ate ate, he onge enei mate, he kaihautu ohorere te tangata.

Puna: Whanonga Kaiao