Nga Maramatanga Hou mo te Takenga Maere o te Mea Tata ki te Whenua Kamo'oalewa

He nui te ahunga whakamua a nga tohunga whetu ki te mohio ki te takenga mai o te mea tata ki te whenua (NEO) Kamo'oalewa, e whakamarama ana i nga mea o mua. I kitea tuatahitia i nga tau e whitu ki muri, ko tenei "mea tiretiera e ohooho ana" i miharo nga kaiputaiao na runga i ona ahuatanga ahurei. Inaianei, kua hurahia e te roopu kairangahau mai i te Whare Wananga o Arizona nga taunakitanga kaha e kii ana i ahu mai a Kamo'oalewa i te marama, na te paanga asteroid o mua.

Ma te whakamahi i nga tauira tau, ka whakatairitehia e nga kaitirotiro arorangi a Renu Malhotra raua ko Jose Daniel Castro-Cisneros nga ahuatanga ka taea te whakarewahia nga kongakonga toka marama ki te waahi na te tukinga asteroid ki te mata o te marama. Na roto i te whakatauira i nga awhiowhio o muri mai o enei kongakonga toka, i kitea e nga kairangahau ka mutu etahi ki tetahi ara e rite ana ki to Kamo'oalewa. Ahakoa he onge noa tenei orbit, kare e taea, ka puta i roto i te 0.8 paiheneti o nga ahuatanga i tirotirohia.

Ka werohia e enei kitenga tetahi ariā rereke e kii ana ka hopukina he asteroid mai i te whitiki asteroid i roto i te omi o Kamo'oalewa. Ko nga taumahatanga o tenei ariā ka kiia he kore noa. Ko Andrew Rivkin, he kaiputaiao aorangi i te Whare Wananga o Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, e whakanui ana i te tātaritanga a nga kairangahau, e kii ana he tata ki te whakatau ka taea e tatou me te kore e tirotiro tinana i te mea.

Ko te kitenga o te maramatanga o Kamo'oalewa he nui ake nga paanga mo te mohio ki nga NEO e morearea ana ka noho hei whakatuma mo te Ao. Ko te tikanga, ka aro nga kaitoro arorangi ki nga taonga i ahu mai i te whitiki asteroid. Engari, ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te whakaaro ki nga NEO i ahu mai i te marama. Ahakoa karekau he riri nui a Kamo'oalewa, e tohu ana te rangahau i te noho o nga mea rite kei te piri ki to tatou takiwa tiretiera.

Mo te anga whakamua, e whakaaro ana te kapa ki te haere tonu i a raatau rangahau ma te ako i nga rua o nga marama o mua. Ma te wetewete i nga rua o te marama kare ano i pa, e tumanako ana ratou ki te whakamahine i o raatau maaramatanga ki te paanga i whakarewahia a Kamo'oalewa me te mohio pea ko te puwha tika te takenga mai.

I te wa e ruku hohonu ana nga kaiputaiao ki nga mea ngaro o te ao, ka maarama ake ko nga taonga o te rangi, penei i a Kamo'oalewa, kei te pupuri i nga mea ngaro ka taea te whakatuwhera i to maatau mohiotanga ki te ao me te tiaki pea i to maatau ao mai i nga whakamataku a meake nei.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te Kamo'oalewa?

Ko Kamo'oalewa he mea tata ki te whenua (NEO) i kitea e whitu tau ki muri. E kiia ana he "quasi-satellite" o te Ao, te tikanga he ahua ngoikore, he hoa noho tonu ina tirohia mai i to maatau ao. Heoi, ko Kamo'oalewa e huri haere ana i te ra, ehara i te whenua.

He aha te takenga mai o Kamo'oalewa?

E ai ki nga rangahau tata nei, i ahu mai a Kamo'oalewa i te marama. E whakaponohia ana i whakarewahia ki te mokowhiti na te paanga asteroid ki runga i te mata o te marama e hia miriona tau ki muri.

I pehea te whakatau a nga kairangahau i te takenga mai o Kamo'oalewa i te marama?

I whakamahia e nga Kairangirangi nga tauira tau ki te whakataurite i nga ahuatanga i peia ai nga kongakonga toka marama na te tukinga asteroid. Kātahi ka tātarihia e rātou ngā āmionga o muri mai o ēnei kongakonga, ā, ka kitea ka taea e ētahi te whai i te huarahi e rite ana ki a Kamo'oalewa.

He aha nga aahuatanga a Kamo'oalewa i te maramatanga?

Ko te kitenga o te maramatanga o Kamo'oalewa e whakaatu ana i te hiahia ki te whakaaro ki nga NEO i ahu mai i te marama, hei taapiri atu ki era mai i te whitiki asteroid. Ka taea e tenei matauranga te whakapai ake i to maatau mohiotanga ki nga taonga morearea me te whakarei ake i to maatau kaha ki te tiaki i te whenua mai i nga paanga a meake nei.

He aha te mahere rangahau a meake nei mo Kamo'oalewa?

Ka whakamahere nga kaiputaiao ki te haere tonu i a raatau rangahau ma te ako i nga rua o te marama o mua. Ma te tirotiro i enei rua karekau i pa, e tumanako ana ratou ki te whai matauranga ake mo te paanga i whakarewahia a Kamo'oalewa me te mohio pea ko te puwha tika i takea mai ai.