He Angitū te Whakawhanaketanga o nga Embryos Kiore ki te Mokowhiti: He Mahinga Ki te Whakatupu I Te Mokowhiti

Kua eke nga kukune kiore ki te whakawhanaketanga angitu i te wa e whakatipuhia ana i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS). Ko tenei whakamatautau whakamohio whenua e tohu ana i te wa tuatahi i tipu ai nga kukuna maminga ki roto i te taiao microgravity, e whakaatu ana i te ahua o te tangata ki te whakaputa uri i te waahi.

Hei whakahaere i te whakamatautau, ka wairakau nga kaiputaiao kiore kiore me te tuku kia whanake tae noa ki te wahanga-rua. Kātahi ka whakatio, ka whakarewahia ki te ātea. I te wa i runga i te ISS, ka whakamarokehia e nga kairangirangi nga kukune tio, ka haere tonu to ratau whanaketanga mo nga ra e wha. I muri mai, ka whakahokia mai nga kukune ki te whenua kia ata tirotirohia.

He mea whakamiharo, ko nga hua i whakaatu ko nga ahuatanga microgravity i roto i te teihana mokowhiti he iti te paanga ki nga waahanga tuatahi o te whanaketanga o te kukune. Ko tenei kitenga e whakarato ana i nga whakaaro nui e whai hua ana ki te heke mai o te rerenga atea a te tangata.

Ko Teruhiko Wakayama, he kairangahau rongonui i te Whare Wananga o Yamanashi i Hapani, me te kaituhi matua o tenei rangahau whakamohio whenua, e whakanui ana i te hiranga o enei hua mo te waahanga e whai ake nei o te torotoro mokowhiti. E whakaatu ana a Wakayama i te hiranga o te rangahau i nga kaha whakawhānau tangata i te waahi, ina koa te whakaaro mo te haerenga mokowhiti roa, penei i te miihana a muri ake nei ki Mars.

"Ko te tupono o te haputanga i te haerenga ki Mars he tino awangawanga na te roa o te roa o te ono marama," e kii ana a Wakayama. "Ko ta matou rangahau ko te whakarite kia taea e te tangata te hapu me te whanau whanau i roto i enei mahi roa."

He nui te uara o tenei whakatutukitanga whakamiharo i roto i te embryology mokowhiti, na te mea e para ana te huarahi mo etahi atu rangahau mo te whakaputa uri tangata i roto i te ao. Ma te tirotiro i te whakawhanaketanga o nga kukune whakangote i roto i te taiao microgravity, ka taea e nga kaiputaiao te kohi raraunga tino nui hei tiaki i te hauora me te haumaru o nga kairangi rererangi i nga misioni a meake nei ki nga waahi kei tua atu o te Ao.

FAQ

Ka taea e te tangata te whakaputa uri ki te waahi?

Ko te whakawhanaketanga angitu o nga kukune kiore i te waahi e tohu ana ka taea e te tangata te whakaputa uri ki te waahi. Me rangahau ano kia tino mohio ki nga paanga me nga wero o te whakatipu uri tangata ki tua atu o te Ao.

He aha te kaupapa o te whakamatautau?

I whai te whakamatautau ki te tirotiro i nga paanga o te microgravity ki te whanaketanga o te kukune. Ma te whakatoo me te whakatipu i nga kukuna kiore i runga i te ISS, i rapu nga kaiputaiao ki te kohi matauranga nui ka whai waahi pea ki te torotoro mokowhiti a meake nei me te tautoko pea i te whakaputa uri tangata ki te waahi.

He aha nga hua o tenei rangahau?

Ko te rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo nga haerenga a te tangata a meake nei. Ko te mohio ki nga paanga o te microgravity i runga i te whanaketanga o te kukune he mea nui mo te whakarite i te haumaru me te oranga o nga kairangirangi ki runga i nga misioni roa. I tua atu, he mea nui tenei matauranga mo te whakamahere me te whakarite mo nga nohoanga tangata i runga i etahi atu o te rangi.