Nga Maramatanga Hou mo te Rohe-Maori o te Ao i Whakakitea e nga Whakamatau Hou

Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua mo te rohe o te koroka matua o te whenua, e whakamarama ana i nga tauwhitiwhitinga ngaro i waenga i nga rawa silicate me nga mea whakarewa i nga ahuatanga tino kino. I mua, he iti noa te mohio mo te hihiko matū o tenei rohe, engari kua kitea e nga whakamatautau o naianei tetahi ahuatanga whakamiharo.

He roopu kairangahau mai i te Whare Wananga o Arizona State, i arahina e nga kaiputaiao a Dan Shim, Taehyun Kim, me Joseph O'Rourke mai i te Kura o te Ao me te Tirohanga Mokowhiti, i whakahaere i nga whakamatautau teitei me te -pressure ma te whakamahi i nga tikanga matatau i te Advanced Photon Source of Argonne National Lab me PETRA III o Deutsches Elektronen-Synchrotron i Germany.

I whakatairitehia e a raatau whakamatautau nga ahuatanga tino kino i kitea i te rohe o te koroka matua me te whakaatu ka taea e te wai mai i te mata o Papa te kuhu hohonu ki te ao. Ka tae atu te wai whakaheke ki te rohe matua-mantle, ka puta he tauhohenga matū, ka puta he paparanga hauwai motuhake, kua pau te kirikiri.

Ko tenei paparanga hou e pa ana ki nga ahuatanga o te matua o waho, ka huri hei hanga kiriata. I tua atu, ko te tauhohenga ka whakaputa i nga tioata silica, ka piki ake ka uru ki roto i te koroka, ka pa ki nga ahuatanga o te pāmahana i te rohe matua-mantle.

Ko enei kitenga ka whakawero i te whakapono kua roa e mau ana he iti noa te whakawhiti taonga i waenga i te koroka me te uho o te Ao. Te ahua nei he nui te whakawhiti taonga na te hohonutanga o te wai i roto i nga piriona tau. Ko te taunekeneke i waenga i te wai me te silicon i roto i te matua ka arahi ki te hanganga o te silica, e whakaatu ana i te hononga matua-mantle kaha ake.

E ai ki te kitenga he nui ake te hurihanga wai o te ao i nga whakaaro o mua. Ko te matua konganuku hohonu me te huringa mata-wai e hono ana i roto i nga tikanga matū-a-rangi, e tino awehia ana e te rohe whakarereke i te rohe matua-mantle.

Ahakoa e hiahiatia ana etahi atu rangahau kia tino mohio ki nga paanga o tenei kitenga, ka homai he tirohanga nui ki nga tukanga o roto o te Ao me te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki nga taunekeneke matatini e puta ana i roto i to maatau ao.

Nga Uiraa Ui:

P: He aha te rohenga matua-mantle?

Ko te rohe o te koroka matua ko te rohe e wehe ana i te uho o te whenua, he mea titoa te rino whakarewa me te nickel, mai i te koroka huri noa, he toka toka toka.

P: He aha nga paanga o nga whakamatautau o naianei?

Ko nga whakamatautau e whakaatu ana ka taea e te wai mai i te mata o Papa te kuhu ki roto i te hohonu, ka puta nga tauhohenga matū me te whakarereke i te hanganga o te rohe o te koroka matua. Ka wero tenei i nga whakaaro o mua mo te iti o te whakawhiti taonga i waenga i te koroka me te matua.

P: He pëhea te pänga o tënei kitenga i tö märamatanga ki te hurihanga wai o te whenua?

Ko nga kitenga e whakaatu ana he nui ake te hurihanga wai o te ao i nga whakaaro o mua, me nga hononga hohonu i waenga i te matua whakarewa hohonu me te wai kei te mata. Ko te rohe kua whakarereketia i te rohe matua-mantle he mahi nui i roto i enei mahinga matū.

P: He aha nga tikanga i whakamahia i roto i nga whakamatautau?

I whakamahia e nga whakamatautau nga tikanga pūtau taimana-whakawera taimana-whakawera taimana teitei me te -pressure i nga whakaurunga matatau i te United States me Tiamana ki te whakahoki i nga ahuatanga tino kino i te rohe-kaupapa o te whenua.

P: Kei hea e kitea ai etahi atu korero mo te rangahau?

Ka whakaputaina te rangahau i roto i te retaata Nature Geoscience. Ka taea e koe te uru atu ki te tuhinga i [URL o te rohe](whakauruhia te URL o te rohe ki konei).